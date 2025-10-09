B.Tech पास युवाओं के लिए 1,60,000 वाली नौकरी! जानें कब और कहां कर सकते हैं अप्लाई?

Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के पद पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवदेन की लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए दोनों पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है. जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के पद के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास. साथ ही 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल/पावर प्लांट/प्रोडक्शन/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लीन में होना चाहिए.

18 की उम्र में NDA, फिर UPSC में रचा इतिहास; हालातों ने बदला रास्ता और बन गए IAS, पढ़ें प्रेरक कहानी

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास बी.ई/बीटेक की फुल टाइम डिग्री किसी भी ब्रांच में होनी चाहिए. साथ ही 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. पुरुष 155 सेमी, महिला 143 सेमी हाइट होनी चाहिए. वहीं, पुरुष 45 केजी और महिलाओं की 35 केजी वजन होनी चाहिए.

कितनी मिलेगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसाक, असिस्टेंट मैनेजर (सेफटी) के पद पर चयनित उमीदवारों को शुरुआत में 50,000-1,60,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. एक साल की सर्विस पूरी होने के बाद ये सैलरी 60,000 से 1,80,000 तक हो जाएगी. वहीं जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट को 26,600 से 38,920 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है.

शिक्षा में क्रांति की तैयारी! 2026 से इस राज्य के 100 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CBSE स्टाइल में होगी पढ़ाई, यूनिफॉर्म भी होंगे नए

कैसे करें अप्लाई?