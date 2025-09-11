Sarkari Naukri: 10वीं पास वालों के लिए भी हैं सरकारी नौकरियों के अवसर! कर सकते हैं इन 5 जॉब की तैयारी, जानिए
Sarkari Naukri: 10वीं पास वालों के लिए भी हैं सरकारी नौकरियों के अवसर! कर सकते हैं इन 5 जॉब की तैयारी, जानिए

Sarkari Naukri: अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो चिंता न करें क्योंकि आपके लिए भी सरकारी नौकरियां हैं और इनके लिए तैयारी कर सकते हैं. 10वीं पास योग्यता वालों के लिए कौन सी नौकरियां हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:49 PM IST
Sarkari Naukri: 10वीं पास वालों के लिए भी हैं सरकारी नौकरियों के अवसर! कर सकते हैं इन 5 जॉब की तैयारी, जानिए

Sarkari Naukri: भारतीयों के बीच सरकारी नौकरी को सबसे पहले पसंद किया जाता है. विभिन्न परीक्षाओं को पास करके सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है. जबकि, कुछ सरकारी नौकरियां बिना परीक्षा के भी हासिल हो सकती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है और सोच रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी तो ये आपकी भूल हो सकती है. दरअसल, सरकारी नौकरी के कई अवसर 10वीं पास वालों के लिए भी हैं. ऐसी कुछ सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती है. आइए आपको ऐसी 5 सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं.

1. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

भारतीय रेलवे में ग्रुप D नौकरियां हैं जो 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के लिए है. इसके तहत ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पोर्टर आदि पदों पर भर्ती होती है. अलग-अलग पद के लिए 18 हजार रुपये से लेकर 22 हजार रुपये प्रतिमाह + भत्ते शामिल है. हालांकि, भर्ती के चयन प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट किया जाता है.

2. मल्टी टास्किंग स्टाफ (SSC MTS)

भारतीय सरकार की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (SSC MTS) के तहत चपरासी, सफाईवाला, क्लर्क आदि पदों पर भर्ती की जाती है. इस पदों की भर्ती के लिए 18 हजार से 22 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी है. 10वीं पास युवाओं को SSC MTS परीक्षा के बाद पदों में भर्ती का अवसर मिलता है. चयन प्रक्रिया के दौरान CBT परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है.

3. भारतीय डाक विभाग (India Post)

इंडिन पोस्ट ऑफिस में भी 10वीं पास वालों की भर्ती होती है. यहां डाक सेवक (GDS), मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), मेल गार्ड पदों पर भर्ती की जाती है. हर महीने 10 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी हो सकती है. चयन प्रक्रिया के दौरान कोई परीक्षा नहीं देनी है. मेरिट सर्टिफिकेट यानी 10वीं रिजल्ट के आधार पर सेलेक्शन होता है.

4. पुलिस कांस्टेबल भर्ती (Police Constable)

10वीं पास वालों के लिए पुलिस कांस्टेबल की नौकरी होती है. राज्य पुलिस बल की मासिक सैलरी 21 हजार से 30 हजार रुपये के बीच हो सकती है. चयन प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा फिजिकल टेस्ट किया जाएगा. समय-समय पर राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकलती रहती है.

5. भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना

भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भी 10वीं पास वालों की भर्ती होती है. इनकी मासिक सैलरी 21,700 से 30,000 रुपये + भत्ते के साथ होती है. चयन प्रक्रिया के लिए फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और लिखित परीक्षा होती है.

