Sarkari Naukri: 45 साल की उम्र होने पर न हो निराश, अभी भी इन पदों पर सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका; ये रही लिस्ट

Sarkari Naukri: क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उम्र निकल चुकी है ये सोचकर परेशान हैं तो चिंता न करें. 45 साल की उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी का अवसर होता है. यहां तक कि कई सरकारी नौकरियां तो ऐसी भी है जिसमें 50 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं. आप लिस्ट में अपने योग्य नौकरी को जान सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिन्हें 45 की उम्र वाले या उससे अधिक उम्र के लोग भी हासिल कर सकते हैं?

40 से 45 उम्र के लोगों के लिए सरकारी नौकरी

सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने वालों के लिए अलग-अलग विभागों में 40 साल या उससे ज्यादा उम्र सीमा तक आवेदन करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए भी उम्र सीमा 45 वर्ष के बाद तक की होती है.

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में विभिन्न पदों पर 45 उम्र के लोग जॉब हासिल करने के योग्य होते हैं. सीनियर टेक्निकल पद के लिए 45 साल या उससे अधिक उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं. बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियों में नौकरी हासिल कर सकते हैं. GAIL, BHEL और ONGC जैसी भारतीय कंपनियां अनुभव के आधार पर 45 साल तक के उम्र वालों को नौकरी देती है.

45 से 56 साल के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी

अगर उम्र 45 साल से अधिक है तो ऐसी और भी नौकरियां हैं जहां पर अधिकतम आयु सीमा 50 और 56 वर्ष तक की है. राज्य लोक सेवा आयोग में सरकारी नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवार को विभिन्न पद भर्ती मिल सकती है. कृषि विभाग में निदेशक जैसे पद के लिए 56 साल की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं.

भारतीय रेलवे और रक्षा क्षेत्र में भी 45 उम्र से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. कुछ पद के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष है. भारतीय सेना, वायु और नौसेना में ऐसे कई पद हैं जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष है. जबकि, भारतीय रेलवे में 50 साल तक आयु सीमा कुछ सीनियर पद वालों के लिए होती है.

60 से 65 वर्षीय उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी नौकरी

हैरान होने की कोई बात नहीं है. शैक्षणिक और अनुसंधान में कुछ पद ऐसे हैं जहां आयु सीमा 60 से 65 वर्ष तक होती है. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में प्रोफेसर के तौर पर भर्ती हो जाती है. हालांकि, इसके लिए योग्य होने पर ही नौकरी मिल सकेगी. शैक्षणिक क्षेत्र में 50 से अधिक उम्र वालों के लिए भर्ती होती है.

