Sarkari Naukri 2025: 7वीं से लेकर 12वीं पास हो या ग्रेजुएट... मिलेगी सरकारी बैंक में नौकरी! यहां पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू

Central Bank of India Recruitment 2025: क्या आपने सिर्फ 7वीं कक्षा की पढ़ाई कर रखी है? या फिर 10वीं-12वीं पास ही हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन समस्या ये है कि अभी तक नौकरी नहीं मिल सकी है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें क्योंकि सरकारी बैंक में नौकरी के लिए दरवाजे खुल चुके हैं. अलग-अलग पद पर विभिन्न योग्यता के अनुसार भर्ती की जा रही है. भले ही ज्यादा पढ़ाई-लिखाई न की हो लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी का अवसर मिल रहा है.

अलग-अलग पदों पर भर्ती

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की ओर से अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. फैकल्टी, अटेंडर, ऑफिस असिस्टेंट समेत वॉचमैन पद पर भर्ती की जा रही है. योग्यता अनुसार नौकरी हासिल कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2025 है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस भर्ती को सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (CBI-SUAPS) के लिए किया जा रहा है.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

फैकल्टी- 02

ऑफिस असिस्टेंट- 02

अटेंडर- 01

वॉचमैन कम गार्डनर- 01

किन योग्यताओं की जरूरत?

अटेंडर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास हो जरूरी है.

फैकल्टी के लिए भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चलेगी.

वॉचमैन कम गार्डनर पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 7वीं पास होना जरूरी है.

ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस ऑफलाइन है. योग्य या इच्छुक उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन से ANNEXURE-I से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद सभी डिटेल्स को भरना होगा. सारी जानकारी फॉर्म में भर दें और शैक्षिक योग्यता से संबंधित, डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर, लेटेस्ट फोटो आदिल को बैंक के पते पर भेजना होगा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, धनजल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नजदीक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़- 497001 पते पर फॉर्म और डॉक्यूमेंट भेजें.

संबंधित क्षेत्र में ज्यादा अनुभव वाले उम्मीदवार का चयन पहले हो सकता है. योग्यता के संबंध में जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट- centralbank.bank.in पर जा सकते हैं.

