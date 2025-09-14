Sarkari Naukri: 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, सिर्फ 34 पदों पर भर्ती; जल्दी ऐसे करें अप्लाई

Sarkari Naukri for 12th Pass: सरकारी नौकरी की चाह हर किसी को होती है लेकिन कई बार उसके आगे कम क्वालिफिकेशन भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की है तो चिंता न करें. दरअसल, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. दरअसल, सरकारी यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों की जरूरत है और इसके लिए अलग-अलग पदों पर कुल भर्ती 34 निकाली गई है. आइए जानते हैं किन-किन पदों पर भर्ती निकली है, क्या योग्यता चाहिए, कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं?

किन पदों पर कितनी भर्ती खाली?

डाटा एंट्री ऑपरेटर- 01 सिक्योरिटी गार्ड- 03 ड्राइवर- 02 हैंडीमेन- 02 एमटीएस (सफाईवाला)- 26

राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 34 पदों पर भर्ती निकली है. यूनिवर्सिटी ने ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन से पहले के लिए योग्यता और अन्य जानकारी को जरूर चेक कर लीजिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या योग्यता चाहिए?

ड्राइवर, एमटीएस सफाईवाला और हैंडीमेन के लिए 10वीं पास होना जरूरी.

ड्राइवर और हैंडीमेन पद के लिए वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी.

सिक्योरिटी गार्ड के लिए 12वीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र में अनुभव जरूरी.

डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन और 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस जरूरी.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- new.rgu.ac.in पर जाएं. यहां भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर मांगी जारी डिटेल्स को भर दें. फॉर्म पर अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज तस्वीर भी पेस्ट कर दें. नीचे सिग्नेचर करें और फोन नंबर भी लिख दें. फॉर्म को स्कैन कर लें और ntrecruitments@rgu.ac.in पर मेल कर दें. इस तरह से फॉर्म को जमा करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

चयन के लिए इंटरव्यू और वेरिफिकेशन होगा. इसके आपको ओरिजनल दस्तावेजों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में जाना होगा. भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BRBNMPL Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए RBI के नोट छापने वाली कंपनी में नौकरी का मौका, जानें कैसे करें आवेदन?