Sarkari Naukri: 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, सिर्फ 34 पदों पर भर्ती; जल्दी ऐसे करें अप्लाई

Sarkari Naukri: 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन कर चुके लोगों के लिए सरकारी नौकरी में पद खाली है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं, आइए योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
Sarkari Naukri for 12th Pass: सरकारी नौकरी की चाह हर किसी को होती है लेकिन कई बार उसके आगे कम क्वालिफिकेशन भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की है तो चिंता न करें. दरअसल, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. दरअसल, सरकारी यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों की जरूरत है और इसके लिए अलग-अलग पदों पर कुल भर्ती 34 निकाली गई है. आइए जानते हैं किन-किन पदों पर भर्ती निकली है, क्या योग्यता चाहिए, कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं?
किन पदों पर कितनी भर्ती खाली?
राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 34 पदों पर भर्ती निकली है. यूनिवर्सिटी ने ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन से पहले के लिए योग्यता और अन्य जानकारी को जरूर चेक कर लीजिए.
क्या योग्यता चाहिए?
कैसे करें अप्लाई?
चयन के लिए इंटरव्यू और वेरिफिकेशन होगा. इसके आपको ओरिजनल दस्तावेजों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में जाना होगा. भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
