Sarkari Naukri: 10वीं पास के लिए हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियां! जानें लास्ट डेट और आवेदन प्रक्रिया
Sarkari Naukri: 10वीं पास के लिए हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियां! जानें लास्ट डेट और आवेदन प्रक्रिया

Government Jobs for 10th Pass: क्या आप सिर्फ 10वीं तक पढ़े-लिखे हैं? अगर हां, तो आपके पास हाई कोर्ट में निकली भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका है, आइए जानते हैं कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:54 AM IST
Sarkari Naukri: 10वीं पास के लिए हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियां! जानें लास्ट डेट और आवेदन प्रक्रिया

Government Jobs for 10th Pass: भारत में 90 प्रतिशत लोग हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए तरह-तरह क्षेत्र में या अपने अनुभव व योग्यता के आधार पर अप्लाई करते हैं. कई जगह सरकारी नौकरी के लिए अधिक योग्यता और परीक्षा जैसे प्रोसेस को अपनाना पड़ता है. हालांकि, जिन लोगों ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है वो निराश न हो क्योंकि उनके लिए भी सरकारी नौकरी पाने का मौका है. दरअसल, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए हाईकोर्ट में सरकारी भर्ती निकली है.

किस हाईकोर्ट में निकली भर्ती?

दिल्ली हाई कोर्ट में नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत युवाओं के पास मौका है कि वो पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन कर लें. नोटिफिकेशन के मुताबिक, हाई कोर्ट में आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2025 है. इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

किन पदों पर निकली भर्ती?

  • ड्राइवर
  • प्रोसेस सर्वर

क्या चाहिए योग्यता?

ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर पद भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यता की जरूरत है. अगर ड्राइवर पद के लिए कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. इसके अलावा ड्राइविंग का अनुभव होना भी जरूरी है. जबकि, प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करने वाले की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी जरूरी है.

क्या होगी चयन प्रक्रिया?

ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर दोनों के लिए चयन प्रक्रिया होगी. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा. ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी शामिल है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. मेरिट और परीक्षा के आधार पर चयन प्रोसेस पूरा होगा.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- dsssb.delhi.gov.in पर जाए.
  2. यहां से आवेदन पत्र मिलेगा और उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को भरें.
  3. मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें.
  4. शुल्क जमा करने के बाद एक बार फॉर्म पढ़ लें और फिर सबमिट करें.
  5. कन्फर्मेशन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

ये भी पढ़ें- Railway NCR RRC Recruitment 2025: रेलवे में काम की ट्रेनिंग के लिए Gen Z के पास मौका, जानें जरूरी योग्यता और आवेदन प्रोसेस

