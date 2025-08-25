Sarkari Naukri: 9 घंटे की प्राइवेट जॉब के साथ करनी है सरकारी नौकरी की तैयारी? ये 3 मास्टर टिप्स आ सकते हैं आपके काम
Sarkari Naukri: 9 घंटे की प्राइवेट जॉब के साथ करनी है सरकारी नौकरी की तैयारी? ये 3 मास्टर टिप्स आ सकते हैं आपके काम

Sarkari Naukri: क्या आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी की इच्छा भी रखते हैं? अगर हां, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:16 PM IST
Sarkari Naukri: क्या अभी तक आपको अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिली है? बस गुजारा करने के लिए खुद को 9 घंटे तक एक प्राइवेट नौकरी में व्यस्त रख रखा है? प्राइवेट जॉब के साथ-साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है लेकिन समय नहीं मिल पाता है? अगर हां, तो आपको इसके लिए कुछ मास्टर टिप्स अपनाने होंगे जिनके जरिए आप 8 से 9 घंटे बिजी होने के बाद भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए समय निकाल सकेंगे.

वर्क लाइफ बैलेंस रखना जरूरी

प्राइवेट नौकरी के साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी करनी है तो इसके लिए पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी है. ऐसे में आपको पहले एक शेड्यूल तैयार करना होगा. अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच समय निकालने के लिए सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल बनाएं. साथ में जरूरी नोट्स को रख सकते हैं जिन्हें ऑफिस में ब्रेक के दौरान समय मिलने पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना-जाना करते हैं तब पढ़ सकते हैं.

एक समय पर एक सरकारी नौकरी की परीक्षा की करें तैयारी

अक्सर लोग सरकारी नौकरी करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन जब बात तैयारी की आती है तो वो हर जगह हाथ पैर मारने लगते हैं. अगर आप प्राइवेट जॉब के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है कि एक बार में एक ही सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करें. अलग-अलग क्षेत्र या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए आप किसी एक भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. एक पर ध्यान रहेगा तो परीक्षा पर अच्छे से फोकस हो सकेगा.

ऑनलाइन कोचिंग भी है बेस्ट ऑप्शन

किताबों से पढ़ाई करने के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई भी जरूरी है. सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी में ऑनलाइन कोचिंग को भी जरूर अपना लीजिए. इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आप कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं. ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी में मदद मिल सकती है. इन सभी के अलावा सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए रोजाना अखबार और जनरल नॉलेज की किताब भी पढ़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें- JBT Teacher Vacancy 2025: सरकारी स्कूल में टीचर भर्ती के आवेदन के लिए 28 अगस्त है आखिरी दिन! जल्दी जानें अप्लाई प्रोसेस, फीस, से लेकर एग्जाम डिटेल्स

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Sarkari Naukri

