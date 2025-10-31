Advertisement
November 2025 Government Jobs: नवंबर महीने में सरकारी नौकरियों की बौछार! कर सकते हैं Apply, देखें भर्तियों की लिस्ट

November 2025 Sarkari Naukri: नवंबर के महीने में सरकारी नौकरी की बौछार हो सकती है. अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं कि कहां-कहां सरकारी नौकरी की भर्तियां हो रही हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:07 PM IST
November 2025 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी को हासिल करना कई लोगों का सपना होता है और वो इसके लिए तमाम तरह की परीक्षा को देने के लिए भी तैयार रहते हैं. अक्टूबर के महीने में अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी है तो निराश होने की बजाए आप एक बार फिर किस्मत को आजमा सकते हैं. नवंबर के महीने में अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे. जबकि, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके आवेदन लिए नवंबर में आखिरी तारीख पड़ सकती हैं. रेलवे, पुलिस, इसरो और डीडीए आदि में बंपर भर्तियां निकाली हैं. चाहे आप 10वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट्स कर रखी है. आपके पास नवंबर में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ये योग्यता काफी हो सकती है.

DDA Recruitment 2025

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में भर्तियां निकली है. कुल 1732 पदों पर भर्ती के लिए डीडीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 6 अक्टूबर से ही आवेदन प्रक्रिया चल रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. योग्यता, आयु सीमा समेत अन्य जानकारी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IRCTC Recruitment 2025

भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पद पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए 64 पद खाली हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार irctc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आखिरी तारीख 8 नवंबर 2025 है.

Police Bharti 2025

पुलिस विभाग में नौकरी करने की इच्छा है तो आपके पास मौका अच्छा है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पुलिस विभाग में भर्ती की जा रही है. सब इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार पद भर्ती के योग्य उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जा सकते हैं. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर 2025 है. अधिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं.

ISRO Vacancy 2025

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने फार्मासिस्ट-A, टेक्नीशियन-B जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली है. 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 13 नवंबर 2025 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को नौकरी भर्ती के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी. लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद चयन किया जाएगा.

CWC Vacancy 2025

केंद्रीय भण्डारण निगम (CWC) में जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद की भर्ती निकली हुई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है. इसके लिए लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 है.

RRB NTPC Recruitment 2025

देशभर के विभिन्न रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट्स में पदों पर भर्ती की जा रही है. आरआरबी की ओर से एनटीपीसी भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. ट्रेन क्लर्क, वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, कनिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट और लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Revised Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट से पहले गुड न्यूज! बढ़ गई कई वैकेंसी, जानें कहां कितने बढ़े पद

