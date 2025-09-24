Sarkari Naukri: 30 सितंबर से पहले खत्म हो रही है 5 सरकारी भर्तियों की आखिरी तारीख, फटाफट करें आवेदन

Sarkari Naukri: भारत में हर तीसरा शख्स सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता है और इसके लिए आवेदन भी करता है. तरह-तरह की परीक्षाओं का इंतजार रहता है तो विभिन्न राज्य में पद खाली का इंतजार भी रहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं और सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना बहुत खास रहा है. महीने की शुरुआत के साथ ही अलग-अलग विभागों में पद खाली रहे और जिसके लिए भर्ती आवेदन की लास्ट डेट खत्म हो गई तो कुछ पद ऐसे हैं जहां आवेदन के लिए लास्ट डेट बस नजदीक है लेकिन मौका अभी भी आपके पास है. 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कहां-कहां भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? आइए 5 सरकारी नौकरी की लिस्ट पर गौर करते हैं.

1. दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट में 334 अटेंडेंट पदों की भर्ती की जा रही है. इसके लिए लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 है. ऐसे उम्मीदवार जो सिर्फ 10वीं पास है और हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए. दिल्ली हाई कोर्ट भर्ती के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट- dsssb.delhi.gov.in पर जाना होगा. यहां जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

2. BSSC में भर्ती

बिहार में सीजीएल और ऑफिस असिस्टेंट के 5 हजार से ज्यादा पद खाली है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार के लिए 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है. अलग-अलग पदों पर भर्ती खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- bssc.bihar.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

3. AAI में भर्ती

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में नौकरी करने का अवसर है. बिना परीक्षा के एयरपोर्ट में नौकरी लग सकती है. यहां जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती हो रही है. आवेदन की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 है. बिना परीक्षा के भर्ती हो सकती है लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान GATE परीक्षा में हासिल अंक देखें जाएंगे और उसके आधार पर भर्ती हो सकेगी.

4. BPSC 4.0 शिक्षक भर्ती

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 29 सितंबर 2025 है. भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना होगा. इसके अलावा एसटीईटी परीक्षा में पास होना होगा. ये परीक्षा अक्टूबर 2025 में होगी.

5. होमगार्ड

अगर आप केवल 7वीं या 10वीं तक ही पढ़े-लिखे हैं तो होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. झारखंड के चतरा जिले के लिए गृह रक्षक वाहिनी द्वारा भर्ती की जा रही है. ग्रामीण और शहरी इलाकों में 400 पदों पर भर्ती होगी. होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है. आप आधिकारिक वेबसाइट- chatra.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

