Law से किया है ग्रेजुएशन और 32 से कम है उम्र? इस सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई, सैलरी 65,000 रुपये महीना!

Sarkari Naukri: लॉ की पढ़ाई करने के बाद अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यंग प्रोफेशनल (लीगल ) पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवदेन करने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 है.

कितनी वैकेंसी है?

UR- 20

OBC-NCL - 11

SC- 06

ST- 03

EWS- 04

Total- 44

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नेशनल लॉ स्कूल/इंस्टीट्यूट से लॉ की डिग्री हो. इसके अलावा कैंडिडेट के पास CLAT पोस्ट ग्रेजुएट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए.

कितनी मिलेगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 60,000 से लेकर 65,000 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है. वहीं, किसी के पास काम का अनुभव होगा तो फिर सैलरी 65,000 से 70,000 रुपये हो सकती है.

कैसे करें अप्लाई?

इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाना होगा.

अब रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर वैकेंसी वाले टैब पर जाना है.

यहां आपको यंग प्रोफेशनल लीगल भर्ती की लिंक मिल जाएगी.

यहां आप Apply Online पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरें.

लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.

