Law से किया है ग्रेजुएशन और 32 से कम है उम्र? इस सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई, सैलरी 65,000 रुपये महीना!
Advertisement
trendingNow12894612
Hindi Newsनौकरी

Law से किया है ग्रेजुएशन और 32 से कम है उम्र? इस सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई, सैलरी 65,000 रुपये महीना!

NHAI Recruitment 2025: अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और क्लैट परीक्षा आपने पास कर ली है तो ये सरकारी नौकरी आपके काम की हो सकती है. जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Law से किया है ग्रेजुएशन और 32 से कम है उम्र? इस सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई, सैलरी 65,000 रुपये महीना!

Sarkari Naukri: लॉ की पढ़ाई करने के बाद अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यंग प्रोफेशनल (लीगल ) पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवदेन करने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 है. 

BPO, कॉल सेंटर से लेकर कंटेंट राइटर तक, AI की वजह से खतरे में ये नौकरियां! देखें आपकी जॉब लिस्ट में है या नहीं

कितनी वैकेंसी है?

Add Zee News as a Preferred Source

  • UR- 20

  • OBC-NCL - 11

  • SC- 06

  • ST- 03

  • EWS- 04

  • Total- 44 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नेशनल लॉ स्कूल/इंस्टीट्यूट से लॉ की डिग्री हो. इसके अलावा कैंडिडेट के पास CLAT पोस्ट ग्रेजुएट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए. 

UPSC Recruitment 2025: यूपीएससी ने 84 पदों पर निकाली वैकेंसी, जानें कब-कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

कितनी मिलेगी सैलरी?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 60,000 से लेकर 65,000 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है. वहीं, किसी के पास काम का अनुभव होगा तो फिर सैलरी 65,000 से 70,000 रुपये हो सकती है. 

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाना होगा. 

  • अब रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर वैकेंसी वाले टैब पर जाना है. 

  • यहां आपको यंग प्रोफेशनल लीगल भर्ती की लिंक मिल जाएगी. 

  • यहां आप Apply Online पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरें. 

  • लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

Direct Link- 
Notification Link- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Sarkari NaukriNHAI Recruitment 2025

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;