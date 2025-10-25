Sarkari Naukri: रेलवे भर्ती के लिए आखिरी मौका आज... 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन, जानें 1149 पदों की भर्ती का प्रोसेस

Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास 25 अक्टूबर, शनिवार को आवेदन करने के लिए आखिरी मौका है. ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर अप्लाई कर सकते हैं. आइए फटाफट आवेदन का तरीका जान लेते हैं.
Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं. पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है. इस पद भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका 10वीं पास उम्मीदवार को भी दिया जा रहा है. रेलवे से जुड़ा काम सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक और पेंटर आदि ट्रेड्स के लिए चयन किया जाएगा. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
क्या है आवेदन फीस
कैसे करें आवेदन?
योग्य उम्मीदवार का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. हर महीने 7700 से 8050 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट- ecr.indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं.
