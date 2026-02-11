Advertisement
trendingNow13105683
Hindi NewsनौकरीSarkari Naukri: फ्रेशर्स के लिए टॉप 3 सरकारी नौकरियां, लाखों रुपये तक सैलरी पैकेज; योग्यता भी कुछ खास नहीं

Sarkari Naukri: फ्रेशर्स के लिए टॉप 3 सरकारी नौकरियां, लाखों रुपये तक सैलरी पैकेज; योग्यता भी कुछ खास नहीं

Government Jobs for Freshers: अगर आप 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. 3 सरकारी नौकरियां है जिसके लिए आवेदन का मौका फ्रेशर्स को भी मिल रहा है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

top 3 government jobs in Feb month 2026
top 3 government jobs in Feb month 2026

Government Jobs for Freshers: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और क्वालिफिकेशन के मामले में ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है तो जल्दी से सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन कर लें. फरवरी के महीने में तीन बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है. पुलिस से लेकर पोस्ट ऑफिस में भर्तियों के लिए हजारों पद खाली हैं. 10वीं पास हैं या सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं. फ्रेशर्स के लिए 3 सरकारी भर्तियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कहां-कहां सरकारी नौकरियां निकली हैं?

BPSSC Recruitment 2026

बीपीएससी बिहार पुलिस एसआई निषेध भर्ती 2026 के तहत 78 पदों पर वैकेंसी निकली है. आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक जारी है. न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 37 साल (पुरुष) है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले या उसके जितने क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बिहार पुलिस भर्ती आवेदन के लिए योग्य माना जाएगा. पे लेवल-6 के आधार पर सैलरी दी जाएगी जो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति माह हो सकती है. साथ में अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpssc.bih.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और भर्ती संबंधित अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

RRB Group D Vacancy 2026

भारतीय रेलवे की तरफ से भर्ती की जा रही है. 22 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है. 10वीं पास योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 33 साल है. हर महीने 33000 रुपये से अधिक सैलरी मिलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

India Post Recruitment 2026

इंडिया पोस्ट में जीडीएस पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास योग्यता वाले भी आवेदन कर सकते हैं. बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधी भर्ती हो जाएगी. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 14 फरवरी 2026 है. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 31 जनवरी 2026 से इस पद पर भर्ती के लिए इंडिया पोस्ट में आवेदन किया जा रहा है. 28000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं. हर महीने 25 हजार रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए भारतीय पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... बैंक में निकली नई भर्ती, आवेदन से लेकर योग्यता तक यहां जानिए सब कुछ

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

​ Sarkari Naukri

Trending news

शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर