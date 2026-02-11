Sarkari Naukri: फ्रेशर्स के लिए टॉप 3 सरकारी नौकरियां, लाखों रुपये तक सैलरी पैकेज; योग्यता भी कुछ खास नहीं

Government Jobs for Freshers: अगर आप 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. 3 सरकारी नौकरियां है जिसके लिए आवेदन का मौका फ्रेशर्स को भी मिल रहा है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Government Jobs for Freshers: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और क्वालिफिकेशन के मामले में ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है तो जल्दी से सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन कर लें. फरवरी के महीने में तीन बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है. पुलिस से लेकर पोस्ट ऑफिस में भर्तियों के लिए हजारों पद खाली हैं. 10वीं पास हैं या सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं. फ्रेशर्स के लिए 3 सरकारी भर्तियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कहां-कहां सरकारी नौकरियां निकली हैं?
बीपीएससी बिहार पुलिस एसआई निषेध भर्ती 2026 के तहत 78 पदों पर वैकेंसी निकली है. आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक जारी है. न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 37 साल (पुरुष) है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले या उसके जितने क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बिहार पुलिस भर्ती आवेदन के लिए योग्य माना जाएगा. पे लेवल-6 के आधार पर सैलरी दी जाएगी जो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति माह हो सकती है. साथ में अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpssc.bih.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और भर्ती संबंधित अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.
भारतीय रेलवे की तरफ से भर्ती की जा रही है. 22 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है. 10वीं पास योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 33 साल है. हर महीने 33000 रुपये से अधिक सैलरी मिलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
इंडिया पोस्ट में जीडीएस पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास योग्यता वाले भी आवेदन कर सकते हैं. बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधी भर्ती हो जाएगी. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 14 फरवरी 2026 है. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 31 जनवरी 2026 से इस पद पर भर्ती के लिए इंडिया पोस्ट में आवेदन किया जा रहा है. 28000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं. हर महीने 25 हजार रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए भारतीय पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
