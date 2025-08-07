Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक में निकली हैं सरकारी नौकरी, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं?

Union Bank Specialist Officer Notification: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने वेल्थ मैनेजर्स (स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स) के 250 खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर पद के लिए आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2025 के अनुसार 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए – जैसे कि MBA, MMS, PGDBA, PGDBM, PGPM या PGDM.

क्या है एक्सपीरिएंस की जरूरत?

उम्मीदवार के पास वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित किसी बैंक, ब्रोकिंग फर्म, सिक्योरिटी फर्म या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरिएंस होना चाहिए.

आवेदन कैसे करें यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर भर्ती 2025 के लिए?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

यूनियन बैंक की वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाएं और "Recruitments" सेक्शन पर क्लिक करें.

"UBI Wealth Manager Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें.

नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करें.

लॉगिन करके बाकी की जानकारी भरें और फोटो, साइन, अंगूठे के निशान की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें.

अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस भरें.

आवेदन सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

आधिकारिक नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवेदन फीस, आदि की पूरी जानकारी होती है. आप यूनियन बैंक की वेबसाइट से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

