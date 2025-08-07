UPSC एग्जाम पास किए बिना सरकारी नौकरी चाहिए? 1,100 से ज्यादा पदों को भरने की हो रही तैयारी

The Union Public Service Commission: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने साल 2025–26 में अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर चुके 1,130 से ज्यादा एक्सपीरिएंस्ड एक्सपर्ट्स को भर्ती करने की योजना बनाई है. ये भर्ती उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी फील्ड में काम कर चुके हैं और अब सरकारी नीति और प्रशासन में योगदान देना चाहते हैं.

क्या यह वैकेंसी सिविल सर्विस परीक्षा जैसी है?

नहीं. यह भर्ती मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए है, न कि नए ग्रेजुएट्स के लिए. UPSC की ये भर्ती सिविल सेवा परीक्षा जितनी मशहूर नहीं होती, इसलिए बहुत से काबिल लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाते. इसी वजह से UPSC अब जागरूकता बढ़ाने के लिए कई संगठनों से कॉन्टेक्ट कर रहा है.

UPSC किन संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहता है?

UPSC ने कई तरह के संगठनों को अपने साथ जुड़ने और वैकेंसी की जानकारी फैलाने के लिए इनवाइट किया है. इनमें शामिल हैं:

प्रोफेशनल बॉडीज: जैसे ICAI (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स), ICSI, Bar Council (वकीलों की संस्था), IMA (डॉक्टर्स), INSA, AIMA आदि.

इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन: जैसे NASSCOM, CII, FICCI, ASSOCHAM आदि.

एजुकेशनल संस्थान: जैसे IITs, IIMs, NLUs और अन्य यूनिवर्सिटीज.

कॉरपोरेट और NGO: वे कंपनियां और संस्थाएं जो पब्लिक सर्विस में अपने स्टाफ को भेजना चाहती हैं.

इस पहल से किसे फायदा होगा?

इस पहल का मकसद है कि स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, कानून और फाइनेंस जैसे फील्ड में काम कर चुके लोग सरकार के साथ जुड़ सकें और नीति बनाने में अपनी एक्सपर्टीज दे सकें. यह उनके लिए एक खास मौका है जो देश की सेवा में अपना एक्सपीरिएंस लगाना चाहते हैं.

क्या करना चाहिए?

अगर आप या आपका संगठन इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो UPSC की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर नजर रखें. आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाले हैं.

UPSC ने कुल लगभग 1,130 पदों पर भर्ती करने की योजना बनाई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटे गए हैं। इन पदों के लिए अनुभव भी जरूरी है। नीचे देखें किस क्षेत्र में कितने पद हैं और कितना अनुभव चाहिए:

1. साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड

कुल पद: 496

एक्सपीरिएंस: 1 से 10 साल

2. मेडिकल (डॉक्टरी और हेल्थ सर्विस)

कुल पद: 464

अनुभव: 1 से 5 साल

3. मैनेजमेंट, रिसर्च, फाइनेंस और अकाउंट्स

कुल पद: 82

एक्सपीरिएंस: 1 से 3 साल

4. लीगल (कानून से जुड़ा काम)

कुल पद: 68

एक्सपीरिएंस: 1 से 13 साल

5. टीचिंग (एजुकेशनल वर्क)

कुल पद: 20

एक्सपीरिएंस: 1 से 12 साल

