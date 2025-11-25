Advertisement
trendingNow13017597
Hindi Newsनौकरी

SAU Recruitment 2025: 18 से 33 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 158 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

SAU Recruitment 2025 Vacancy: स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज (SAU), गुजरात ने एग्रीकल्चर असिस्टेंट के 158 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SAU Recruitment 2025: 18 से 33 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 158 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

SAU Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज (SAU), गुजरात ने एग्रीकल्चर असिस्टेंट के 158 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं. 

इन यूनिवर्सिटी में 158 एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी

  • जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (JAU) - 87 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (AAU) - 24 पद

  • नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (NAU) - 47 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 2 से 3 साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग या होम साइंस में होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट DOEACC CCC या इससे संबंधित कंप्यूटर एग्जाम पास होना चाहिए

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पहले 5 साल 26,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद 81,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: मेडिकल सेक्टर में शानदार अवसर! असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर बंपर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल - 1000 रुपए

  • EWS, SC, ST, SEBC - 250 रुपए 

  • PwBD - 250 रुपए 

  • एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 
आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! इस कोर्ट में क्लर्क के 60 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

SAU Recruitment 2025

Trending news

'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा