SAU Recruitment 2025: 18 से 33 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 158 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

SAU Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज (SAU), गुजरात ने एग्रीकल्चर असिस्टेंट के 158 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

इन यूनिवर्सिटी में 158 एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी

जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (JAU) - 87 पद

आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (AAU) - 24 पद

नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (NAU) - 47 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 2 से 3 साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, बैंकिंग एंड मार्केटिंग या होम साइंस में होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट DOEACC CCC या इससे संबंधित कंप्यूटर एग्जाम पास होना चाहिए

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पहले 5 साल 26,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद 81,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क और बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 1000 रुपए

EWS, SC, ST, SEBC - 250 रुपए

PwBD - 250 रुपए

एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aau.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

