SBI Bank SO Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में निकली भर्ती, 23 दिसंबर तक ऐसे कर सकते हैं आवेदन

SBI Bank Specialist Officer Recruitment 2026: क्या आप भी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो बिना किसी देरी के फटाफट से आवेदन कर दीजिए. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद की भर्ती की जा रही है जिसके लिए हाल ही में बैंक ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है. स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती 2026 भर्ती के तहत कुल 996 पदों पर भर्ती की जाएगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ने वालों को कैसे आवेदन करना है और इसके लिए किन योग्यता की जरूरत होगी? आइए इसके बारे में फटाफट से जान लेते हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े पदों पर भर्ती की जा रही है. चयनित उम्मीदवारों को एक अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ वाली नौकरी हासिल हो सकती है. वीपी वेल्थ में कुल 506 पद खाली है. जबकि, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 284 पद और एवीपी वेल्थ के लिए 206 पद खाली हैं.

23 दिसंबर है लास्ट डेट

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर अफसर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2025 है. आवेदन शुल्क जमा करने के लिए भी ये तारीख आखिरी है. आवेदन करने वालों की न्यूनतम उम्र सीमा 26 साल है. जबकि, अधिकतम उम्र सीमा 42 साल है.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है.

एमबीए, फाइनेंस, बैंकिंग या मार्केंटिंग की डिग्री वालों को प्राथमिकता मिलेगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क है.

अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

एसबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर Recruitment सेक्शन में लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा. ‘SBI Bank SO Recruitment’ पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर करें. नाम, फोन नंबर जैसी जानकारी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें. फिर से लॉगिन करें और स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा. जो-जो जानकारी मांगी जाए वो भर दें और दस्तावेजों को भी सब्मिट कर दें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या उसे डाउनलोड कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

उम्मीदवारों को चयन के बाद 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. सालाना सैलरी लगभग 44.70 लाख रुपये तक होगी. कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पद के लिए सालाना सैलरी 6.20 लाख रुपये हो सकती है. जबकि, एवीपी वेल्थ पद के लिए सालाना सैलरी 30.20 लाख रुपये तक हो सकती है. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की नौकरी इंटरव्यू में मिले नंबरों के बाद ही फाइनल हो सकती है.

ये भी पढ़ें- AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती... हर महीने मिलेगी 1.10 लाख तक सैलरी, जानें आवेदन प्रोसेस