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Bank Apprenticeships 2026: फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका! इन सरकारी बैंकों में 12000+ पदों पर भर्ती, 8 जून तक करें आवेदन

Government Bank Apprenticeships 2026: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में हजारों पदों पर अप्रेंटिस भर्तियां हैं. फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए ये एक अच्छा मौका है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:10 PM IST
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Banks Apprentice Recruitment 2026
Banks Apprentice Recruitment 2026

Government Bank Apprenticeships 2026: सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश के प्रमुख सरकारी बैंकों ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के तहत 12000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. ये अवसर खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जरूरी है जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं. बैंकों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पदों को भरा जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को बैंकिंग कार्यप्रणाली, ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधित काम सीखने का मौका मिल सकेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें संबंधित बैंक की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई हैं. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा. 

भारत के दो सरकारी बैंकों में भर्तियां

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस भर्ती निकली हुई है. एसबीआई में कुल 7150 अप्रेंटिस वैकेंसी हैं. जबकि, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5000 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार दोनों अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 8 जून 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. 

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कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, स्थानीय भाषा के ज्ञान और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. कुछ मामलों में मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है. चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि तक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके दौरान उन्हें हर महीने स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा.

क्यों खास है ये अवसर?

अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम युवाओं को बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली समझने का मौका देता है. इससे न सिर्फ कार्य अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि भविष्य में बैंक क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलती है. इस भर्ती के तहत फ्रेशर उम्मीदवारों को काम का अनुभव अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान मिल सकेगा. 

समय रहते करें आवेदन

जो उम्मीदवार बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. यह मौका न केवल अनुभव प्रदान करेगा बल्कि वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खोलेगा. एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती संबंधित आवेदन फॉर्म दिख जाएगा.

ये भी पढ़ें- जून की 5 बड़ी भर्तियां... रेलवे से लेकर हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी मिलने का मौका! जानें कहां से करें आवेदन

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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