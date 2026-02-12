SBI CBO Recruitment 2026: एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती में बड़ा अपडेट, 2050 पदों के लिए आवेदन की डेट बढ़ी

Advertisement
SBI CBO Recruitment: आगर आप बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं और पहले से बैंक में काम करने का अनुभव रखते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. भारतीय स्टेट बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2050 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:06 PM IST
आजकल बहुत से लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं. बैंकिंग सेक्टर में ज़ब कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशबरी आई है. SBI CBO भर्ती 2026 के तहत कुल 2050 पद भरे जाएंगे जिसके आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी से बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है. स्नातक डिग्री और कम से कम दो साल का बैंकिंग अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और स्थानीय भाषा टेस्ट शामिल है. अब इस भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ये मौका खास तौर पर उन बैंक कर्मचारियों के लिए अहम है जो अपने करियर में प्रमोशन जैसा कदम उठाना चाहते हैं.

कौन भर सकता है फॉर्म
इस भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जरूरी है. किसी भी विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है. एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

फॉर्म भरने से पहले ये जानें
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी कैडर में कम से कम दो साल का अनुभव जरूरी होना चाहिए. यह अनुभव 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना अनिवार्य है.

चयन प्रक्रिया
इन पदों पर चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले 170 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी. इसमें 120 अंकों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शामिल रहेगा. ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सवाल शामिल रहेंगे. इसके बाद उम्मीदवारों के दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. स्क्रीनिंग में सफल होने वाले लोगों को को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 50 नंबर का होगा. अगर किसी उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, तो उसे भाषा परीक्षा भी पास करनी होगी.चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल वन के तहत होगी. शुरुआत में सैलरी 48,480 रुपये रहेगी इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पेट्रोल भत्ता और मेडिकल सुविधा जैसी कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

sbi cbo recruitment 2026

