SBI CBO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में सीबीओ भर्ती, 2000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

SBI CBO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की ओर से 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है. एसबीआई ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (सीबीओ) पदों के लिए 2050 पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव रखते हैं या नौकरी करने की इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सीबीओ भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कब से कब तक आवेदन का मौका

भारतीय स्टेट बैंक ने सीबीओ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 29 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

एसबीआई सीबीओ भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री योग्य है. सीए, इंजीनियरिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और चिकित्सा जैसी वोकेशनल डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बैंक में अधिकारी के तौर पर कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल वाले योग्य हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है. इसके अलावा अन्य वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीएच या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चयन प्रक्रिया के तहत सेलेक्शन हो सकेगा. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

SBI CBO Vacancy 2026: कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. होमपेज पर एसबीआई सीबीओ भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें. इसके लिए ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि डिटेल्स को दर्ज कर रजिस्टर कर लें. फिर से लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें. जरूरी दस्तावेजों को सब्मिट कर दें और फिर आवेदन शुल्क जमा कर दें. फॉर्म को सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

