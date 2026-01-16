SBI Clerk 2025 Mains Result: जल्द जारी होगा एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा का परिणाम, ऐसे करें रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड

SBI Clerk 2025 Mains Result Soon: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 13,735 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. आइए रिजल्ट चेक करने से लेकर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने जैसी प्रक्रिया जानते हैं.
SBI Clerk 2025 Mains Result Soon: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की ओर से क्लर्क (जूनियर एसोसिएट-कस्टमर सर्विस एंड सेल्स) मुख्य परीक्षा 2025 के परिणाम को जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीद रिजल्ट चेक करने के साथ ही जान सकेंगे कि वो अगले चरण के लिए योग्य हैं या नहीं? दरअसल भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 13,735 भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया था. इस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर घोषित किया जाएगा. रिजल्ट देखने के साथ स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना होगा? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा के रिजल्ट में उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रदर्शन, कैटेगरी के तहत कट-ऑफ अंक और अंतिम चयन अंकों को दर्शाया जाता है जिसे स्कोरकार्ड में देख सकते हैं. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों आगे के चरण के लिए योग्य माने जाएंगे.
एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा को भारत के कई परीक्षा केंद्रों पर 21 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया था. परीक्षा के दौरान 200 अंकों के लिए 190 सवाल पूछे गए थे जिनमें सामान्य/फाइनेंशियल जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एबिलिटी से संबंधित सवाल पूछे गए थे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी थी. परीक्षा के रिजल्ट को चेक करने के अलावा अन्य अपडेट या जानकारी के लिए उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जा सकते हैं.
एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क भर्ती के लिए योग्य माने जा सकते हैं.
