SBI Clerk Mains Exam Date 2025: एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा की डेट का ऐलान, इस दिन होगी 5180 पदों पर भर्ती का एग्जाम

SBI Clerk Mains Exam Date 2025: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5180 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया जा चुका है और इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है. इस परीक्षा में शामिल और पास हो चुके उम्मीदवार दूसरी यानी मेंस परीक्षा के लिए योग्य हैं. भारतीय स्टेट बैंक ने मुख्य परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. अगर आप भी बेसब्री से तारीख का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. आइए एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा की तारीख और एग्जाम पैटर्न जानते हैं.

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा की डेट क्या है?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मुख्य परीक्षा की तारीख 21 नवंबर 2025 है. भारत के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में मुख्य एग्जाम आयोजित होगा. कुल 5180 पदों पर जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

SBI Clerk Mains एग्जाम पैटर्न?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा को 2 घंटे 40 मिनट तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान कुल 190 सवाल पूछे जाएंगे जो कुल 200 अंकों के साथ होंगे. अलग-अलग विषय के सवाल पूछे जाएंगे जिनमें जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड शामिल होंगे. गलत जवाब पर एक-चौथाई नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी.

एसबीआई क्लर्क मुख्य एग्जाम के बाद कौन सा टेस्ट होगा?

एसबीआई क्लर्क मुख्य एग्जाम के बाद उन उम्मीदवार को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे. इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों से 30 अंकों के 30 नॉन वर्बल सवाल पूछे जाएंगे. जबकि, 20 अंक का वर्बल टेस्ट होगा.

एसबीआई क्लर्क मुख्य एग्जाम का शेड्यूल देखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट- sbi.bank.in पर जा सकते हैं. एग्जाम से संबंधित अपडेट और एडमिट कार्ड के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं. फिलहाल, हॉल टिकट जारी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें- Weekly Employment: ये ही सप्ताह आखिरी! सरकारी नौकरी भर्ती के लिए फटाफट करें आवेदन, जानें कहां-कहां वैकेंसी