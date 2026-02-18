SBI Clerk Mains Result 2026: कभी भी जारी हो सकता एसबीआई क्लर्क रिजल्ट, न करें देरी; ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

SBI Clerk Mains Result 2026 Soon: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जल्द ही क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना क्लर्क मेन्स रिजल्ट जारी होने के बाद चेक कर सकते हैं. बैंक की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की सही तारीख और समय की जानकारी ऑफिशियल तौर पर जारी नहीं किया गया है. जूनियर एसोसिएट मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

SBI Clerk Mains Exam: कब हुई थी मुख्य परीक्षा?

म 2025 परीक्षा का आयोजन 21 नवंबर, 2025 को हुआ था. इस परीक्षा में 60,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. ये भर्ती परीक्षा 6859 क्लर्क पोस्ट के लिए आयोजित की गई थी जिसकी रिजल्ट की घोषणा जल्द हो सकती है.

SBI Clerk Mains Result 2026: कहां जारी होगा क्लर्क रिजल्ट?

भारतीय स्टेट बैंक में 6859 क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था. एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट http://sbi.co.in./ पर क्लर्क मेन्स रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

SBI Clerk Mains Result 2026: कैसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in. पर जाएं. होमपेज पर करियर ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर लें. इसके बाद जूनियर असिस्टेंट भर्ती संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन कर लें जिसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा. स्क्रीन पर रिजल्ट का पीडीएफ शो होगा उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करें. इसके बाद ‘Ctrl+F’ पर क्लिक करें और फिर अपने नाम या रोल नंबर से सर्च करें. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

एक्सपेक्टेड कट-ऑफ मार्क्स

भारतीय स्टेट बैंक के अलग-अलग राज्यों में स्थित विभाग में भर्ती के लिए कटऑफ स्कोर अलग-अलग हो सकता है. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लिए 72-75 कटऑफ हो सकता है. जबकि, मेघालय के लिए सबसे कम कटऑफ 35 से 38 है.

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा रिजल्ट के बाद क्या?

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा रिजल्ट की घोषणा के बाद पास हुए उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. उम्मीदवारों को लैंग्वेज प्रोफैंसी टेस्ट पेपर (LPT) के लिए बुलाया जाएगा. अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

