SBI Clerk Admit Card 2025: जल्द होने वाला है एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Download: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स एग्जाम की तारीख का ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, आइए डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Download: क्या आप सरकारी बैंक नौकरी करना चाहते हैं? भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी की गई जूनियर एसोसिएट भर्ती के आवेदन पत्र को भर चुके हैं. अगर हां, इसके लिए परीक्षा का आयोजन सितंबर में होगा और जल्द हॉल टिकट को भी जारी कर दिया जाएगा. हाल ही में एसबीआई जूनियर एसोसिएट प्रारंभिक एग्जाम डेट का ऐलान किया गया है. जल्द ही एडमिट कार्ड को भी जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कब तक जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होगा? कैसे इसे फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा की तारीख क्या है?
कुछ दिन पहले ही जूनियर एसोसिएट प्रीलिम परीक्षा का ऐलान किया गया है. इसके तहत 20 सितंबर, 21 सितंबर और 27 सितंबर को जूनियर एसोसिएट प्रारंभिक एग्जाम होंगे. ये परीक्षा अलग-अलग राज्यों के सेंटर पर विभिन्न भाषाओं में होंगे. प्रवेश पत्र को आप ऑनलाइन तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड कब होगा जारी?
20, 21 और 27 सितंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक के क्लर्क भर्ती के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. जल्द ही SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि 15 सितंबर तक एडमिट कार्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया जाएगा. आइए पहले ही डाउनलोड करने का तरीका जान लेते हैं.
SBI Clerk Prelims Admit Card: डाउनलोड का प्रोसेस क्या है?
SBI Clerk Prelims: एग्जाम पैटर्न
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में कुल सवाल 100 होंगे जिनमें अंग्रेजी के 30 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटीज के 35 और रीजनिंग एबिलिटी 35 सवाल होंगे. परीक्षा में पूछे गए सवालों को हल करने का समय सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे का दिया जाएगा. हर सवाल पर 1 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग भी होगी जिस वजह से गलत जवाब पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी.
