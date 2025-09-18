SBI Clerk Exam 2025: 20 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा, अभी तक नहीं डाउनलोड किया एडमिट कार्ड? यहां जानें प्रोसेस

SBI Clerk Prelims Exam Admit Card Download Process: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले अपने पहले नोटिफिकेशन में एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा की डेट को जारी कर दिया था. इसके अनुसार 20 सितंबर, 21 सितंबर और 27 सितंबर 2025 को एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी. इसके लिए हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. 27 सितंबर 2025 तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर हॉल टिकट उपलब्ध होगा. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करके एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

SBI Clerk Prelims Exam Pattern क्या होगा?

एसबीआई प्रारंभिक परीक्षा के दौरान 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 30 सवाल अंग्रेजी, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 25 रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित होंगे. 1 घंटे यानी 60 मिनट तक होने वाली इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी जिससे हर सवाल के अंक का एक चौथाई भाग काट दिया जाएगा. ऐसे में सलाह है कि सही उत्तर न पता होने पर गलत जवाब देने से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे और कहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से क्लर्क के 5180 पदों की भर्ती के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा रखी गई है. उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकता है. आइए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. sbi.co.in पर जाएंगे तो होम पेज पर एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा. ‘SBI Clerk Prelims Admit Card 2025’ इस पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और पासवर्ड एंटर के बाद सबमिट करें. हॉल टिकट स्क्रीन पर शो होगी और यहीं से आप डाउनलोड कर सकेंगे. भविष्य में जरूरत होगी इसलिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल लें.

अगर आप एग्जाम से संबंधित कोई भी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां Clerk Prelims एग्जाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- SSC CHSL 2025: क्या पोस्टपोन हो गई CHSL परीक्षा? यहां जानें एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड से लेकर अन्य जानकारी