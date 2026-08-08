SBI Clerk Vacancy 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 1,538 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई?

SBI Clerk Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े और सरकारी बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक है, जहां नौकरी करने का सपना कई लोगों का होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बैंकिंग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क पद पर जॉब चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. 7 अगस्त 2026 से भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर 1500 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर क्लर्क पद के आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं.