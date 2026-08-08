SBI Clerk Vacancy 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 1,538 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई?

SBI Clerk Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े और सरकारी बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक है, जहां नौकरी करने का सपना कई लोगों का होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो बैंकिंग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क पद पर जॉब चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. 7 अगस्त 2026 से भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर 1500 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर क्लर्क पद के आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं.
बैंक की स्पेशल भर्ती अभियान के तहत कुल 1,538 पदों पर आवेदन कर सकते हैं. ये वैकेंसी क्लर्क के ओबीसी /एसटी/एससी बैकलॉग भर्ती को भरने के लिए निकाली गई है. दरअसल, बैकलॉग वैकेंसी, रिजर्व कैटेगिरी के वो पद हैं जो पिछली भर्ती अभियान के दौरान किसी कारण से खाली रह गए थे. ऐसे में हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये भर्ती नहीं होती है सिर्फ संबंधित आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं.
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार जिनके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (IDD) हो, वो आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो लास्ट ईयर में हो और 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले डिग्री मिल जाए वो भी अप्लाई कर सकते हैं.
आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. 1 अप्रैल 2026 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी. नियम के अनुसार ऊपरी उम्र में ओबीसी के उम्मीदवारों को 5 साल, एससी/एसटी उम्मीदवारों को भी 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी उम्मीदवारों को 13 साल की छूट मिलेगी. जबकि, एससी/एसटी पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी.
एसबीआई क्लर्क भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मेन एग्जाम क्लीयर करना होगा. इन दोनों परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को लैंग्वेज टेस्ट में भी शामिल होना होगा. इंटरव्यू के बाद क्लर्क पद की भर्ती के लिए चुने जा सकते हैं.
पीडब्ल्यूबीडी/एससी/एसटी/एक्स एस/डीएक्सएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस नहीं है. जबकि, ओबीसी उम्मीदवारों को 750 रुपये प्रति आवेदन चुकाना होगा. आवेदन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां करियर सेक्शन में आवेदन फॉर्म शो होगा. 28 अगस्त 2026 या उससे पहले-पहले आवेदन कर सकते हैं.