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SBI Clerk Vacancy 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 1,538 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई?

SBI Clerk Vacancy 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने की प्लानिंग है? अगर तो एसबीआई में खास भर्ती के तहत क्लर्क के 1500 से ज्यादा पद खाली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, आइए एसबीआई क्लर्क पदों पर भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:28 PM IST
SBI Clerk Vacancy 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 1,538 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई?
Image Credit: SBI Clerk Vacancy 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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