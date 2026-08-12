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SBI Clerk Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 9,766 पदों पर आवेदन शुरू; राज्यवार सीटों से लेकर योग्यता और पूरी डिटेल्स जानिए

SBI Clerk Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक ने 9,766 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. किन-किन राज्य के एसबीआई ब्रांच में कितनी वैकेंसी है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए एसबीआई क्लर्क भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:57 PM IST
SBI Clerk Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 9,766 पदों पर आवेदन शुरू; राज्यवार सीटों से लेकर योग्यता और पूरी डिटेल्स जानिए
Image Credit: SBI Clerk Recruitment 2026 apply only

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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