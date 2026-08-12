/SBI Clerk Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 9,766 पदों पर आवेदन शुरू; राज्यवार सीटों से लेकर योग्यता और पूरी डिटेल्स जानिए

SBI Clerk Recruitment 2026: कक्षा 10वीं या 12वीं या फिर ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाई कर लेने वाले ज्यादातर लोगों का पहला लक्ष्य सरकारी नौकरी हासिल करने की तैयारी कर सकते हैं. उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके, उसके लिए वो विभिन्न परीक्षाओं में भी शामिल होते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं और सरकारी बैंक में वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. भरतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.