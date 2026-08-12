/SBI Clerk Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 9,766 पदों पर आवेदन शुरू; राज्यवार सीटों से लेकर योग्यता और पूरी डिटेल्स जानिए

SBI Clerk Recruitment 2026: कक्षा 10वीं या 12वीं या फिर ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाई कर लेने वाले ज्यादातर लोगों का पहला लक्ष्य सरकारी नौकरी हासिल करने की तैयारी कर सकते हैं. उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके, उसके लिए वो विभिन्न परीक्षाओं में भी शामिल होते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं और सरकारी बैंक में वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. भरतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2026 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिव है. एसबीआई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 9766 भर्तियों के लिए फॉर्म जारी किया है. योग्य उम्मीदवार जो कस्टमर सपोर्ट और सेल्स यानी जूनियर एसोसिएट पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
एसबीआई के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 9,766 पदों पर भर्ती में 7,680 रेगुलर पद और 2,086 बैकलॉग पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 11 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन के लिए विंडो खुली रहेगी. आवेदन से पहले एक बार ये जरूर देख लीजिए कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है?
|S.No.
|राज्य
|रेगुलर पद
|बैकलॉग पद
|1.
|महाराष्ट्र
|1,718
|281
|2.
|तमिलनाडु
|1,410
|106
|3.
|ओडिशा
|1,100
|18
|4.
|कर्नाटक
|760
|39
|5.
|पश्चिम बंगाल
|555
|149
|6.
|उत्तर प्रदेश
|250
|30
|7.
|गुजरात
|330
|305
|8.
|राजस्थान
|350
|75
भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क के खाली पदों का बंटवारा छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में किया है. इसके अलावा जनरल ओबीसी, एससी-एसटी जैसी कैटेगरी के हिसाब से भी पदों की भर्ती की जाएगी.
|कैटेगरी
|रेगुलर पद
|सामान्य वर्ग
|3,253
|ओबीसी
|1,716
|एससी
|1,114
|एसटी
|837
|ईडब्लूएस
|760
एसबीआई क्लर्क भर्ती 2026 के बारे में अधिक जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक (SBI Vacancy Direct Link) पर क्लिक कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आप जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा बोलनी और लिखनी आनी चाहिए.
SBI क्लर्क भर्ती 2026 के तहत किसी भी विषय में बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल तक है. ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Careers' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद ऊपर ऑप्शन में जॉइन एसबीआई शो होगा उस पर क्लिक करें.
फिर 'Current Openings' पर क्लिक करने के बाद SBI क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 शो होगा.
अगर न दिखे तो इसे सर्च कर सकते हैं चाहें तो इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सीधा आवेदन कर सकते हैं.
अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद सभी डिटेल्स दर्ज करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
आवेदन पत्र जमा करने के बाद भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का PDF डाउनलोड कर लें.