SBI SCO Recruitment 2025: एसबीआई ने स्पेशल कैडर ऑफिसर के 63 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख, इस दिन से पहले भरे फॉर्म

SBI SCO Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक और मौका सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रेगुलर बेस पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के कुल 63 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 02 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई थी. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने से चूक गए थे, उन कैंडिडेट्स को एसबीआई की ओर से एक और मौका मिला है. एसबीआई ने आवेदन की अंतिम तिथि को 2 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2025 कर दिया है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री और फाइनेंस में MBA/PGDBA/PGDM/MMS फाइनेंस/CA/CFA/ICWA की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल, OBC, EWS - 750 रुपये

SC, ST, PwBD - निशुल्क

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: एम्स जम्मू में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन, 2.2 लाख तक होगी सैलरी

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 25 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो इस प्रकार है.

SC/ST - 5 साल

OBC - 3 साल

PwBD (UR/ EWS) - 10 साल

PwBD (OBC) - 13 साल

PwBD (SC/ ST) - 15 साल

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

एसबीआई द्वारा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: सीडैक में 646 पदों पर निकली नई वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी