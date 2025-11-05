Advertisement
SBI Clerk Prelims Result 2025 OUT: जारी हुआ एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SBI Clerk Prelims Result 2025 OUT: भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. फटाफट परिणाम को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:54 AM IST
SBI Clerk Prelims Result 2025 OUT: जारी हुआ एसबीआई जूनियर एसोसिएट रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SBI Clerk Prelims Result 2025 OUT: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जूनियर एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था उसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है. अलग-अलग केंद्र में 20 सितंबर, 21 सितंबर और 27 सितंबर को एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस भर्ती के जरिए कुल 6589 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिसके लिए आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार फटाफट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं और स्कोर कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

SBI Junior Associate Prelims रिजल्ट कैसे देखें?

अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. sbi.co.in पर जूनियर एसोसिएट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है. यहां से रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आइए रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

SBI Clerk Prelims रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले एसबीआई की अधिकारिक वेबसाइट- sbi.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर करियर सेक्शन में जाएं, यहां भर्ती से जुड़े रिजल्ट का लिंक चेक करें.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) एंटर करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर स्कोरकार्ड शो हो जाएगा और यहां से डाउनलोड कर सकेंगे.

प्रारंभिक परीक्षा के बाद कौन सा एग्जाम देना होगा?

प्रारंभिक परीक्षा के बाद पास और योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होगी जिसकी तैयारी समय रहते पूरा कर लेना अच्छा रहेगा. उम्मीद है कि नवंबर में ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है. मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम 2 घंटे 40 मिनट के समय सीमा के साथ होगा जिसमें कुल 200 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे. अंग्रेजी के 40 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50, और जनरल व फाइनेंसिंग अवेयरनेस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे.

ये भी पढ़ें- PNB Recruitment 2025: सरकारी बैंक में लगेगी नौकरी! 750 पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें आवेदन

 

