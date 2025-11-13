Advertisement
SBI PO Admit Card 2025: भारतीय स्टेट बैंक ने पीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, ये है हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

SBI PO Phase 3 Admit Card Released: एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ फेज-III परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आइए इसे डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:31 PM IST
SBI PO Admit Card 2025: भारतीय स्टेट बैंक ने पीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, ये है हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

SBI PO Phase 3 Exam Admit Card 2025: भारतीय स्टेट बैंक में पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा दे रहे हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर फेज-III परीक्षा का इंतजार है? बस कुछ दिन और परीक्षा नजदीक ही है. एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर फेज-III परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया है. फेज-2 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार फेज-3 में शामिल हो सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. आइए एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर फेज-3 परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

एसबीआई पीओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर करियर का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. स्क्रीन पर 'SBI P0 Phase-III Admit Card 2025' का लिंक दिखेगा.
  4. उस पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.
  6. आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं जिसकी जरूरत एग्जाम के दौरान पड़ सकती है.

कब होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट?

ऐसे उम्मीदवार जो एसबीआई की पीओ फेज-2 परीक्षा में सफल हो गए हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं. 19 नवंबर 2025 को ये टेस्ट आयोजित होगा. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो एसबीआई की वेबसाइट पर विजिट कर लें.

कुल कितने अंकों का होता है इंटरव्यू

भारतीय स्टेट बैंक में पीओ भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच एसबीआई की ओर से इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इस दौरान कुल 30 अंकों का इंटरव्यू होगा. इसमें पास होने वाले और अन्य तरीके से सफल रहने वाले उम्मीदवारों का चयन पीओ भर्ती के लिए हो सकेगा.

कब हुई थी एसबीआई पीओ परीक्षा?

भारतीय स्टेट बैंक ने पीओ प्रारंभिक परीक्षा को 2 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को आयोजित किया था. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा को 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था. इसका रिजल्ट नवंबर में 6 तारीख को घोषित किया गया जिसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा. इसके लिए एसबीआई की ओर से एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है. आप अधिक जानकारी के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

