SBI PO Mains Result 2025: किसी भी वक्त जारी हो सकता एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट, जानें कैसे कर पाएंगे चेक

SBI PO Mains Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से जल्द ही पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. ये नतीजे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किए जाएंगे. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. रिजल्ट के लिए आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी.

कब हुई थी परीक्षा?

एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा इस महीने 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें 203 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 135 ओबीसी, 50 ईडब्लूएस, 75 एसटी और 37 एससी पद के उम्मीदवारों के लिए हैं. उम्मीदवारों का सेलेक्शन तीन लेवल की परीक्षओं के जरिए किया जाएगा. जो कैंडिडेट मेंस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

एसबीआई की इन पदों पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को बेसिक पे 48,480 स्केल-48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920, डीए, एचआरए समेत कई भत्ते शामिल हैं.

कैसे चेक करें SBI PO Mains Result 2025?

एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा.

अब आपको होमपेज पर करियर सेक्शन में जाना है.

यहां आपको अब रिक्रूटमेंट रिजल्ट टैब पर क्लिक करना है.

अब आपको पीओ मेंस परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुलकर आ जाएगा.

आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

