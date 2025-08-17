SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका! बस इस Step By Step प्रोसेस से करें आवेदन
Advertisement
trendingNow12884427
Hindi Newsनौकरी

SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका! बस इस Step By Step प्रोसेस से करें आवेदन

State Bank of India Recruitment 2025: अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. आइए ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका! बस इस Step By Step प्रोसेस से करें आवेदन

State Bank of India Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सपना ज्यादातर लोग देखते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और बैंक में नौकरी तलाश रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. हाल ही में देश सबसे विश्वासनीय और बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने हजारों भर्ती निकाली है. बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी निकल चुकी है. स्टेट बैंक की ओर से इसकी जानकारी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि कब तक आवेदन कर सकते हैं? भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी हासिल करने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा? कौन नौकरी पाने के योग्य होगा? 26 अगस्त है लास्ट डेट

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कुल 6589 भर्ती निकली है. प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस पोस्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 है. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकता है.

SBI Job Eligibility

  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी.
  • न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी जरूरी.
  • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए ऊपरी उम्र में छूट मिल सकती है.
  • स्थानीय या लोकल भाषा का ज्ञान होना जरूरी.

SBI में नौकरी के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- sbi.co.in पर जाएं.
  2. यहां होम पेज पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां से लॉगिन कर सकेंगे.
  4. नाम, पासवर्ड को एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाएगा.
  5. फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी को भर दें.
  6. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य मांगे जा रहे दस्तावेज को अपलोड करें.
  7. एक बार सब कुछ प्रीव्यू कर लें और आखिर में फीस सेक्शन में पेमेंट कर दें.

अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो 750 रुपये फीस लगेगी. जबकि, अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आवेदन फीस नहीं है. फीस भरने के बाद रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें और अपने पास सेव रखें.

क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी?

एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती के लिए एक एग्जाम देना होगा. प्रीलिम्स एग्जाम में पास होने के बाद मेन्स एग्जाम के लिए एक लेटर भेजा जाएगा जिसमें पास होने के बाद सिलेक्ट हो सकेंगे. बात करें सैलरी की तो इस पोस्ट पर हर महीने 26,730 रुपये से लेकर 64,480 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें- LIC Recruitment 2025: एलआईसी में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से शुरू हुआ आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SBI RecruitmentSarkari Naukri

Trending news

भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
;