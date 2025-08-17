SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका! बस इस Step By Step प्रोसेस से करें आवेदन

State Bank of India Recruitment 2025: अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. आइए ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
State Bank of India Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सपना ज्यादातर लोग देखते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और बैंक में नौकरी तलाश रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. हाल ही में देश सबसे विश्वासनीय और बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने हजारों भर्ती निकाली है. बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी निकल चुकी है. स्टेट बैंक की ओर से इसकी जानकारी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि कब तक आवेदन कर सकते हैं? भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी हासिल करने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा? कौन नौकरी पाने के योग्य होगा? 26 अगस्त है लास्ट डेट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कुल 6589 भर्ती निकली है. प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस पोस्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 है. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकता है.
SBI Job Eligibility
SBI में नौकरी के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो 750 रुपये फीस लगेगी. जबकि, अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आवेदन फीस नहीं है. फीस भरने के बाद रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें और अपने पास सेव रखें.
क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी?
एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती के लिए एक एग्जाम देना होगा. प्रीलिम्स एग्जाम में पास होने के बाद मेन्स एग्जाम के लिए एक लेटर भेजा जाएगा जिसमें पास होने के बाद सिलेक्ट हो सकेंगे. बात करें सैलरी की तो इस पोस्ट पर हर महीने 26,730 रुपये से लेकर 64,480 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है.
