SBI Recruitment 2025: बिना एग्जाम के आईटी वालों के लिए सरकारी बैंक में नौकरी; जानें अप्लाई प्रोसेस, योग्यता और अन्य डिटेल्स

SBI Recruitment 2025: भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आईटी क्षेत्र में माहिर युवाओं को नौकरी दी जा रही है. बेहतरीन सैलरी की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई प्रोसेस, योग्यता और अन्य डिटेल्स जानते हैं.
SBI Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं. अगर हां, तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भर्ती निकाली गई है. एसबीआई को आईटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है और इसके लिए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का चयन किया जाएगा. ऐसे युवा जो आईटी क्षेत्र में अच्छा-खासा ज्ञान रखते हैं तो उनके पास आवेदन के लिए अच्छा मौका है. बैंक में भर्ती के लिए आवेदन का प्रोसेस क्या है? किन-किन योग्यता की जरूरत है? आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती
बिना एग्जाम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आईटी स्पेशलिस्ट की भर्ती की जा रही है जिसके लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन करना होगा. चयनित उम्मीदवार को डिप्टी (मैनेजर प्रोडक्ट-डिजिटल प्लेटफॉर्म) या फिर मैनेजर (प्रोडक्ट-डिजिटल प्लेटफॉर्म) की पोस्ट हासिल हो सकेगी.
किन योग्यता की जरूरत?
मैनेजर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बी.ई या बीटेक की डिग्री या फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन (MCA) की डिग्री जरूरी. कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ डिग्री होना जरूरी है. कम से कम 5 साल का संबंधित क्षेत्र में अनुभव जरूरी. जबकि, डिप्टी मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भी ये ही सब योग्यता चाहिए लेकिन वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का भी चलेगा.
कितनी होनी चाहिए उम्र?
मैनेजर पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 28 साल और अधिकतम 35 साल होनी जरूरी है. जबकि, डिप्टी मैनेजर पद के लिए कम से कम 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 32 साल उम्र होनी जरूरी है. आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट मिल सकती है.
कितना है आवेदन शुल्क?
कैसे करें बैंक में आवेदन?
