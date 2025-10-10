SBI Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पदों पर निकली वैकेंसी, 45 साल वाले भी करें आवेदन, 1.35 लाख तक होगी सैलरी

SBI Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के विभिन्न 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.sbi.bank.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 10 पदों पर निकली वैकेंसी

डिप्टी मैनेजर (इकोनॉमिस्ट) - 03 पद

असिस्टेंट जनरल मैनेजर (प्रोडक्ट एंड रिसर्च - फॉरेक्स एंड रूपिज डिराइवेटिव्स ) - 01 पद

मैनेजर (प्रोडक्ट एंड रिसर्च - फॉरेक्स एंड रूपिज डिराइवेटिव्स ) - 02 पद

मैनेजर (रिसर्च एनालिस्ट) - 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर्स, CA, MBA, PGDM, PGDBM की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 24 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

इंटरव्यू

मेरिट लिस्ट

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 64,820 से 1,35,020 रुपए प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 750 रुपए

ST, ST, अन्य सभी आरक्षित वर्ग - निशुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.sbi.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

