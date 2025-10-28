SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी का मौका... 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती! डिटेल्स में यहां जानें

SBI Recruitment 2025: अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए मौका अच्छा है. बैंक की ओर से 3000 से ज्यादा ऑफिसर पद के लिए भर्ती की जा रही है. अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी. भारतीय स्टेट बैंक (SB) में 3500 पदों पर वैकेंसी निकलेगी. बैंक की ओर से एक इंटरव्यू में कहा गया है कि जून में 505 पीओ की भर्ती जारी की गई थी और अभी तक भर्ती प्रक्रिया जारी है. जल्द बैंक द्वारा 3 हजार सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती पर विचार किया जा सकता है और इस प्रक्रिया की शुरुआत वित्त वर्ष तक की जा सकती है.

नए साल के साथ नई उम्मीद

आगामी साल नई भर्ती के साथ रहेगा. एसबीआई के अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी द्वारा 18,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया गया है. अलग-अलग पदों पर कुल 18,000 भर्तियां होंगी. इसमें करीब 13,500 लिपिकीय भर्तियां और अन्य अधिकारी लेवल व स्थानीय लेवल आधारित भर्तियां होंगी.

तैयारी करें शुरू

बैंकिंग जॉब हासिल करने वाले अपनी कमर कस लें. अगर आप भी सरकारी बैंक में नौकरी चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर लें. भर्ती के लिए होने वाले टेस्ट की तैयारी करने से नौकरी लगने की संभावना बढ़ सकती है. जल्द एसबीआई में भर्तियां निकलने वाली हैं और बैंकिंग सेक्टर में ये एक बड़ी संख्या में भर्ती रहेगी जिसके लिए आप अपनी तैयारी तेज कर लें.

एसबीआई पीओ पद भर्ती

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ पद पर भर्ती चाहते हैं तो इसके लिए भर्ती चालू है. आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां से आवेदन का लिंक प्राप्त हो जाएगा. योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकेंगे.

