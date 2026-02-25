बिना लिखित परीक्षा SBI में नौकरी! 116 पदों पर इंटरव्यू से सीधी भर्ती, 15 मार्च है लास्ट डेट, ऐसे करें आवेदन

Advertisement
State Bank of India ने साल 2026 के लिए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के 116 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:40 AM IST
अगर आप बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है. SBI ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती में उम्मीदवारों को लंबी लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है. जिससे तैयारी कर रहे युवाओं को काफी राहत मिलेगी.

आवेदन की तारीख और प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय आपको अपनी जानकारी सही-सही देनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है. आप यहां पर क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं. 

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के जरिए कुल 116 पद भरे जाएंगे. अलग-अलग पदों के लिए सीटें तय की गई हैं. असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 12 पद हैं. डेप्युटी मैनेजर (IS Audit) के 43 पद रखे गए हैं. डेप्युटी मैनेजर (CA) के लिए 61 पद हैं. उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार पद का चुनाव कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिन उम्मीदवारों के नंबर ज्यादा होंगे, उन्हें पहले मौका मिलेगा. अगर दो लोगों के नंबर बराबर आते हैं, तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन फीस कितनी है
General, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये फीस देनी होगी. वहीं SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है. फीस का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग.

फॉर्म भरते समय ध्यान रखने वाली बातें
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को SBI की वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. फॉर्म में वही जानकारी भरें जो सही हो और आपके दस्तावेजों से मेल खाती हो. साथ ही अपनी पढ़ाई और अनुभव के हिसाब से ही पद चुनें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

उम्मीदवारों के लिए सलाह
अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते फॉर्म भर लें ताकि किसी तकनीकी समस्या या जल्दबाजी में गलती होने से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: 572 पदों पर 28 फरवरी से RBI ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम, एडमिट कार्ड आउट; ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

 

