SBI Vacancy 2025: 35 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, बैंक में मिल रही है 1.05 लाख रुपये तक की जॉब! जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

SBI Vacancy 2025: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. बिना परीक्षा के एसबीआई में नौकरी हासिल कर सकते हैं, आइए आवेदन का तरीका जानते हैं.
SBI Vacancy 2025: भारत में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले 100 में से 99 प्रतिशत लोग हैं जिनमें कई हैं जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और वो भी बिना परीक्षा दिए, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मैनेजर पद की भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. करीब 1.05 लाख रुपये वाली सरकारी नौकरी को पाने का शानदार मौका है, आइए जानते हैं SBI में मैनेजर पद के लिए कैसे, कब तक और कहां से आवेदन कर सकते हैं. साथ ही किन योग्यता की जरूरत है?
SBI Manager Vacancy 2025: कब तक कर सकते हैं आवेदन?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 11 सितंबर से भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें एसबीआई मैनेजर के लिए आवेदन?
एसबीआई मैनेजर की कितनी होगी सैलरी?
भारतीय स्टेट बैंक में मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III के पद पर भर्ती होगी. इस दौरान 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा. नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को इस पद पर 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये तक बेसिक सैलरी मिल सकती है.
