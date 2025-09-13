SBI Vacancy 2025: 35 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, बैंक में मिल रही है 1.05 लाख रुपये तक की जॉब! जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

SBI Vacancy 2025: भारत में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले 100 में से 99 प्रतिशत लोग हैं जिनमें कई हैं जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और वो भी बिना परीक्षा दिए, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मैनेजर पद की भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. करीब 1.05 लाख रुपये वाली सरकारी नौकरी को पाने का शानदार मौका है, आइए जानते हैं SBI में मैनेजर पद के लिए कैसे, कब तक और कहां से आवेदन कर सकते हैं. साथ ही किन योग्यता की जरूरत है?

SBI Manager Vacancy 2025: कब तक कर सकते हैं आवेदन?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 11 सितंबर से भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए.

MBA (फाइनेंस) या MMS (फाइनेंस) या सीए या PGDBA या PGDBM या सीएफए या ICWA होना जरूरी.

कॉर्पोरेट क्रेडिट या हाई वैल्यू क्रेडिट में सुपरवाइजर या फिर मैनेजमेंट पद पर न्यूनतम 3 साल का अनुभव जरूरी.

क्रेडिट मॉनिटरिंग और बैलेंस शीट जैसी जानकारी का जानकार होना जरूरी है.

कैसे करें एसबीआई मैनेजर के लिए आवेदन?

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- sbi.bank.in पर जाएं. यहां होमपेज पर करियर सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें. चाहें तो इस डायरेक्ट लिंक (SBI Career) पर क्लिक करके सीधा जा सकते हैं. यहां ‘Recruitment Of Specialist Cadre Officer on Regular Basis’ पर क्लिक करें. आगे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आवेदन के लिए लॉगिन या रजिस्ट्रेशन शो होगा. प्रक्रिया को अपनाने के आवेदन पत्र को भर दें, पूछी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. शुल्क के तौर पर जनरल को 750 रुपये भरने होंगे. जबकि, आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं है. मांगे जा रहे दस्तावेज जमा कर दें और फिर एक बार प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दें. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन दस्तावेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

एसबीआई मैनेजर की कितनी होगी सैलरी?

भारतीय स्टेट बैंक में मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III के पद पर भर्ती होगी. इस दौरान 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा. नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को इस पद पर 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये तक बेसिक सैलरी मिल सकती है.

