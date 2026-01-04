SBI SCO Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों की संख्या बढ़कर 1146, 10 जनवरी तक करें आवेदन

SBI SCO Recruitment 2025 Vacancy: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के पदों को 996 से बढ़ाकर 1146 कर दिया है, जिसके लिए उम्मीदवार अब 10 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
SBI SCO Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के पदों को 996 से बढ़ाकर अब 1,146 कर दिया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 02 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो पहले 23 दिसंबर, 2025 तय की गई थी, इसे भी बढ़ाकर अब 10 जनवरी, 2026 कर दिया गया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.
SCO के इन 1,146 पदों पर निकली वैकेंसी
VP वेल्थ (SRM) - 582 पद
AVP वेल्थ (RM)- 237 पद
कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव - 327 पद