SBI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! 50 साल तक की उम्र सीमा, मिलेगा 80 लाख रुपये का पैकेज

SBI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! 50 साल तक की उम्र सीमा, मिलेगा 80 लाख रुपये का पैकेज

SBI SCO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) की भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. आइए एसबीआई भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:39 PM IST
sbi specialist cadre officer recruitment last date apply

SBI SCO Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके पास एक शानदार मौका है. भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) की भर्ती निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो फटाफट से योग्यता और अप्लाई प्रोसेस को जान सकते हैं.

SBI Recruitment: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में एज लिमिट वाइस प्रेसिडेंट (UX) का 1 पद, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (UX) का 1 पद, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (UX) का 1 पद, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव (UI&UX) के 3 पद और डिप्टी मैनेजर (UI&UX) के 6 पद खाली हैं. कुल मिलाकर 12 भर्तियां निकली हैं जिसके लिए आवेदन 50 साल तक के उम्र वालों के लिए मौका है. अलग-अलग पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

वाइस प्रेसिडेंट के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए. बीटेक, कंप्यूटर साइंस, बी.ई समेत अन्य इंजीनियरिंग डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं. 50 प्रतिशत अंक के साथ पास होने वाले उम्मीदवारों को योग्य होंगे. एसबीआई में डिप्टी वाइज प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए संबंधित डिग्री और सर्टिफिकेट वाइस प्रेसिडेंट योग्यता के समान है. हालांकि. अनुभव में फर्क है. डिप्टी वाइज प्रेसिडेंट के लिए 12 साल तक का अनुभव होना चाहिए. जबकि, 8 साल का अनुभव असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है. सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए. योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

आयु सीमा:- सभी पदों के लिए अलग-अलग एज लिमिट है. न्यूनतम उम्र 25 साल और अधिकतम उम्र 50 साल वाले उम्मीदवार योग्य हैं. 31 दिसंबर 2025 के आधार पर उम्र की गणना की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को पद अनुसार सैलरी पैकेज हासिल हो सकेगा. कॉन्स्ट्रेक्ट पोस्ट पर 40 लाख से 80 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज मिलेगा. जबकि, डिप्टी मैनेजर को 64820 रुपये से 93960 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. कॉन्ट्रेक्ट पीरियड की अवधि 5 साल तक की है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. ‘Recruitment’ पर क्लिक करने के बाद स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद का नोटिफिकेशन दिखेगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा.
  4. रजिस्टर कर लेने के बाद लॉगिन प्रोसेस को अपना लें और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा.
  5. सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करने के बाद मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को भी सब्मिट कर दें. 
  6. आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को जमा कर दें और फिर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें- हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन के लिए अभी भी मौका, बढ़ा दी लास्ट डेट; जानें योग्यता से लेकर अप्लाई प्रोसेस

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

SBI Recruitment

