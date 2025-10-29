SBI Recruitment 2025: भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में नौकरी का मौका, 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती; फटाफट ऐसे करें आवेदन

SBI Specialist Officer Recruitment 2025: भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया में कई पदों पर भर्ती निकल है. आवेदन करने वाले ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं, आइए एसबीआई भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
SBI Specialist Officer Recruitment 2025: क्या आप भी उनमें से हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और भर्ती के लिए तरह-तरह की परीक्षा दे रहे हैं या आवेदन पत्र भर रहे हैं? अगर हां, तो सरकारी बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इसे लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी है. स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमें प्रोडक्ट हेड, रीजनल हेड, जोनल हेड, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट आदि अन्य बड़े पदों की भर्ती होगी.
आवेदन प्रोसेस चालू
भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. 27 अक्टूबर से इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जा रहा है. 17 नवंबर 2025 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन से संबंधित जानकारी और आवेदन पत्र को जारी किया गया है.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
कैसे होगा चयन?
इन पदों के लिए आवेदन करने वालों का चयन बैंक शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. बैंक की ओर से इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार को वेबसाइट या ईमेल पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
