Advertisement
trendingNow13069459
Hindi NewsनौकरीSBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती आवेदन के लिए आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती आवेदन के लिए आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है लेकिन आखिरी डेट नजदीक आ गई है. 10 जनवरी, शनिवार का दिन आवेदन के लिए आखिरी है. फटाफट से अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती आवेदन के लिए आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 5 जनवरी की जगह 10 जनवरी 2026 कर दिया गया था. हालांकि, अभी तक आपने इस अवसर का फायदा नहीं उठाया है और एसओ भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो फटाफट आवेदन कर लें. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों  पर 10 जनवरी तक ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद हाथ से मौका निकल सकता है. आइए वैकेंसी से संबंधित जानकारी और आवेदन का तरीका जानते हैं.

कैसे किया जाएगा चयन?

भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है. हालांकि, सिर्फ तकनीकी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो सकता है. अन्य पद भर्ती के लिए शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी

भारतीय स्टेट बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर और आईटी सेक्टर से जुड़े पदों के लिए भर्तियां निकली है. सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता और अलग-अलग वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होगी.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. इसके बाद करियर सेक्शन पर (https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings) क्लिक करें.
  3. करंट ओपनिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा.
  4. स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के नोटिफिकेशन में अप्लाई बटन दबाएं.
  5. मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और डॉक्यूमेंट्स भी सब्मिट कर दें.
  6. निर्धारित आवेदन शुल्क की पेमेंट करने के बाद फॉर्म सब्मिट करें.
  7. इसके बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- HOCL Recruitment: बी.टेक और बीई डिग्री वालों के लिए शानदार मौका, इस सरकारी कंपनी में भर्ती शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

sbi so recruitment

Trending news

दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत