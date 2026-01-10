SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती आवेदन के लिए आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है लेकिन आखिरी डेट नजदीक आ गई है. 10 जनवरी, शनिवार का दिन आवेदन के लिए आखिरी है. फटाफट से अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए
SBI SO Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 5 जनवरी की जगह 10 जनवरी 2026 कर दिया गया था. हालांकि, अभी तक आपने इस अवसर का फायदा नहीं उठाया है और एसओ भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो फटाफट आवेदन कर लें. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों पर 10 जनवरी तक ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद हाथ से मौका निकल सकता है. आइए वैकेंसी से संबंधित जानकारी और आवेदन का तरीका जानते हैं.
कैसे किया जाएगा चयन?
भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के 996 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है. हालांकि, सिर्फ तकनीकी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो सकता है. अन्य पद भर्ती के लिए शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी.
SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नौकरी
भारतीय स्टेट बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर और आईटी सेक्टर से जुड़े पदों के लिए भर्तियां निकली है. सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता और अलग-अलग वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होगी.
कैसे करें आवेदन?
