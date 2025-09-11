SBI Recruitment 2025: एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 1 लाख तक होगी सैलरी

SBI SO Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

इन 122 पदों पर निकली भर्ती

मैनेजर (Credit Analyst) - 63 पद

मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 34 पद

डिप्टी मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 25 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, योग्यता और अन्य से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

मैनेजर (Credit Analyst) - 25 से 35 साल

मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 28 से 35 साल

डिप्टी मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 25 से 32 साल

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल, OBC, EWS - 750 रुपये

SC, ST, PwBD - निशुल्क

इतनी होगी सैलरी

मैनेजर (Credit Analyst) - 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने

मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने

डिप्टी मैनेजर (Products – Digital Platforms) - 64,820 से 93,960 रुपये प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

शॉर्टलिस्टिंग

मेरिट लिस्ट

इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां करंट ओपनिंग पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस लिंक पर क्लिक कर दें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

