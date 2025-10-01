SBI SO Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बनने का मौका, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

SBI SO Recruitment 2025 Vacancy: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रेगुलर बेस पर मैनेजर के 59 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख कल है.
SBI SO Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की रेगुलर बेस पर 59 पदों पर भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 2 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की कई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, क्योंकि कल के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.
इन 59 पदों पर निकली वैकेंसी
मैनेजर (प्रोडक्ट-डिजिटल प्लेटफॉर्म) MMGS-III - 34 पद
डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट-डिजिटल प्लेटफॉर्म) MMGS-II - 25 पद
चयन प्रक्रिया
अप्लाई करने वाले योग्य उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के किया जाएगा.
शॉर्टलिस्टिंग
इंटरव्यू
मेरिट लिस्ट
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 25 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
मैनेजर - न्यूनतम 28 और अधिकतम 35 साल
डिप्टी मैनेजर - न्यूनतम 25 और अधिकतम 32 साल
इतनी होगी सैलरी
मैनेजर (MMGS-III) - 85920 से 105280 रुपये प्रति महीने
डिप्टी मैनेजर (MMGS-II) - 64280 से 93960 रुपये प्रति महीने
ध्यान दें, चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के अलावा अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.
जनरल/OBC/EWS - 750 रुपये
SC/ST/PwBD - निशुल्क
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से IT/कंप्यूटर/कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में B.E/B.Tech की डिग्री या मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन (MCA) की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए.
इसी के साथ कैंडिडेट के पास संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए. मैनेजर के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास 5 साल और डिप्टी मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है. वहीं, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
