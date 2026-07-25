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SBI Summer Internship: छात्रों के लिए शानदार मौका, भारतीय स्टेट बैंक में काम सीखने का मिलेगा चांस; जानिए कैसे फायदेमंद?

SBI Summer Internship 2026: डिग्री के साथ अगर किसी छात्र के पास बड़े संस्थान में काम करने का अनुभव भी हो, तो उसकी प्रोफाइल और मजबूत हो जाती है. इसको ध्यान में रखते हुए SBI की ओर से समर इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को बैंक में काम सीखने का अवसर दिया जा रहा है. आइए एसबीआई के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:50 AM IST
SBI Summer Internship: छात्रों के लिए शानदार मौका, भारतीय स्टेट बैंक में काम सीखने का मिलेगा चांस; जानिए कैसे फायदेमंद?
Image Credit: SBI Summer Internship 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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