/SBI Summer Internship: छात्रों के लिए शानदार मौका, भारतीय स्टेट बैंक में काम सीखने का मिलेगा चांस; जानिए कैसे फायदेमंद?

SBI Summer Internship 2026: ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ-साथ या अपनी पढ़ाई पूरी कर लेन के बाद बड़े संस्थान में काम करने का अनुभव चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक में काम करने का मौका दिया जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से छात्रों के लिए गर्मियों का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से समर इंटर्नशिप के तहत ऐसे छात्रों को अवसर दिया जा रहा है जिनके कोर्स में इंडस्ट्री ट्रेनिंग जरूरी होती है.