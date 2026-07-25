/SBI Summer Internship: छात्रों के लिए शानदार मौका, भारतीय स्टेट बैंक में काम सीखने का मिलेगा चांस; जानिए कैसे फायदेमंद?

SBI Summer Internship 2026: ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ-साथ या अपनी पढ़ाई पूरी कर लेन के बाद बड़े संस्थान में काम करने का अनुभव चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है. देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक में काम करने का मौका दिया जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से छात्रों के लिए गर्मियों का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से समर इंटर्नशिप के तहत ऐसे छात्रों को अवसर दिया जा रहा है जिनके कोर्स में इंडस्ट्री ट्रेनिंग जरूरी होती है.
इस इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाओं के वर्क सिस्टम को करीब से समझने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिल सकता है. आइए जानते हैं एसबीआई समर इंटर्नशिप 2026 क्या है, आवेदन के लिए कौन योग्य है और क्या फायदा हो सकता है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समर इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल पर सीखने का अवसर देना है. इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को बैंक की अलग-अलग शाखाएं और विभाग में कैसे काम किया जाता है, ग्राहकों को किस तरह सेवाएं दी जाती हैं और बैंकिंग सेक्टर में रोजमर्रा के काम कैसे पूरे किए जाते हैं आदि के बारे में समझने का मौका दिया जाता है.
बता दें कि इस इंटर्नशिप के लिए कोई एक केंद्रीकृत या देशभर में लागू होने वाली आवेदन प्रक्रिया नहीं चलाता. अलग-अलग SBI कार्यालय, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कैंपस सहयोग के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है.
इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र के पास किसी UGC या AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फुल-टाइम कोर्स में पढ़ाई पूरी हुई जरूरी है. साथ ही, उसके कोर्स में इंडस्ट्री इंटर्नशिप या बाहरी संस्था में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होना चाहिए. छात्र अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा जरूरत के अनुसार संबंधित SBI कार्यालय से संपर्क करके भी इंटर्नशिप के अवसरों की जानकारी ली जा सकती है. छात्र के आवेदन को स्वीकार किया जाएगा या नहीं ये पूरी तरह बैंक की आवश्यकता और उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगा.
इंटर्नशिप आवेदन फॉर्म
अपडेटेड रिज्यूमे
शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण-पत्र (जिसमें लिखा हो इंटर्नशिप कोर्स का अनिवार्य हिस्सा है)
वैध KYC दस्तावेज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की समर इंटर्नशिप में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. अगर जरूरत हुई तो कुछ उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (GD) के लिए भी बुलाया जा सकता है. अंतिम चयन बैंक की आवश्यकताओं और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.
आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी उतना ही जरूरी है. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में छात्रों को बैंकिंग सेक्टर की वास्तविक कार्यप्रणाली सीखने, प्रोफेशनल स्किल्स विकसित करने और भविष्य की नौकरी के लिए मजबूत प्रोफाइल तैयार करने का अवसर देती है. यही वजह है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह इंटर्नशिप काफी उपयोगी मानी जाती है.