SEBI Grade-A Recruitment: अरे वाह! 1.84 लाख रुपये तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी में वैकेंसी, सेबी दे रहा है जॉब ऑफर; यहां जानें पूरी डिटेल्स

SEBI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक मौका जल्दा आने वाला है. 30 साल तक की उम्र वालों को सेबी में जल्द भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
SEBI Assistant Manager Grade A Recruitment: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा मौका है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की ओर से 110 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर SEBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऑफिसर पद भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं. SEBI द्वारा ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती की जाएगी. ऑफिशियल वेबसाइट- www.sebi.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आइए सेबी असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती के लिए योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
कौन से शैक्षिक योग्यता जरूरी?
सेबी के असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद भर्ती के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नीचे बताई गई डिग्री में से किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर चुके हैं तो आप आवेदन के लिए योग्य हैं.
30 साल या उससे कम उम्र के उम्मीदवार असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद के लिए आवेदन कर सकते है. योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. जबकि, एसटी या एससी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क चुका होगा. दोनों वर्ग के उम्मीदवारों को 18% जीएसटी अलग से चुकाना होगा.
क्या होगी चयन प्रक्रिया?
सेबी की ओर से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद पर भर्ती के लिए आवेदकों का लिखित टेस्ट लिया जाएगा. लिखित परीक्षा फेज I और फेज II के अलावा इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा. वैकेंसी से संबंधित अन्य जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया जैसी जानकारी को 30 अक्टूबर 2025 या उससे पहले जारी किया जा सकता है. अधिक जानकारी या लेटेस्ट अपडेट के लिए सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
