SEBI Recruitment 2025: सीधे अधिकारी लेवल पर लगेगी सरकारी नौकरी! 100 से ज्यादा भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस

SEBI Grade A Officer Recruitment 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:15 PM IST
SEBI Recruitment 2025: सीधे अधिकारी लेवल पर लगेगी सरकारी नौकरी! 100 से ज्यादा भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस

SEBI Grade A Officer Recruitment 2025: भारत सरकार की फाइनेंशियल रेगुलेटरी संस्था सेबी का मुख्य काम शेयर बाजार और उससे संबंधित एक्टिविटी पर नजर रखा है. सेबी की ओर से 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है. नोटिफिकेशन के तहत 110 पदों के लिए भर्ती शुरू हुई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है. सेबी की ओर से ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पद की भर्ती निकाली गई है. अगर आप भी सेबी में काम करना चाहते हैं और अधिकारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. आइए फटाफट सेबी ग्रेड ए ऑफिसर पद भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है? कैसे आवेदन करें? और कितनी सैलरी मिलेगी? आइए जान लेते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर या मास्टर डिग्री, सीए, इंजीनियरिंग डिग्री समेत अन्य डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. सेबी ने पोस्ट के आधार पर अलग-अलग योग्यता तय कर रखी है जिसके बारे में विस्तार से जानने के लिए सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे करें SEBI Grade A Officer के लिए आवेदन?

  1. सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर करियर सेक्शन में ‘Officer Grade A (Assistant Manager)’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए नया पेज ओपन होगा.
  4. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें और फिर एक बार लॉगिन करें.
  5. स्क्रीन पर एजुकेशनल फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  6. इसके बाद लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर जैसे दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड कर दें.
  7. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.
  8. आखिर में कंफर्मेशन पेज शो होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी होगी. चयनित उम्मीदवार को 62500 रुपये से 126100 रुपये प्रति माह तक की सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

