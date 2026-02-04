SEBI Grade A Result 2026: असिस्टेंट मैनेजर स्कोरकार्ड sebi.gov.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Advertisement
SEBI Grade A Result 2026 Scorecard OUT: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर ऑफिसर ग्रेड- A (असिस्टेंट मैनेजर) 2025 के पहले चरण की परीक्षा के परिणाम के बाद अब स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:50 PM IST
SEBI Grade A Result 2026 Scorecard Released: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर ऑफिसर ग्रेड- A (असिस्टेंट मैनेजर) 2026 के पहले चरण यानी प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम के बाद अब स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑफिशियल लैगुएज, इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल), इंजीनियरिंग (सिविल) स्ट्रीम की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

हालांकि, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. वहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 21 फरवरी, 2026 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड कल लें, क्योंकि इस दिन के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का पोर्टल बंद हो जाएगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
सेबी की ओर से पहले चरण की प्रीलिम्स परीक्षा 10 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की गई थी और परिणाम 30 जनवरी, 2026 को जारी कर दिए थे, जिसमें शामिल हुए उम्मीदवार अब मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अपनी योग्यता की स्थिति देखने के साथ तैयारी में जुट सकते हैं. वहीं, दूसरे चरण की मेंस परीक्षा 21 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. 

इतने पदों पर होगी भर्ती 
सेबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ऑफिसर ग्रेड- A (असिस्टेंट मैनेजर) के रिक्त 135 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. जानकारी के लिए बता दें, पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए 86,500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. 

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड-
सेबी असिस्टेंट मैनेजर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Recruitment of Officer Grade A (Assistant Manager) 2025 - Marks obtained by candidates in Phase I online exam held on January 10, 2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • इसके बाद स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • स्कोरकार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

सेबी ऑफिसर ग्रेड- A (असिस्टेंट मैनेजर) 2026 रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

