SIDBI Phase-II Result 2025: जारी हुआ ग्रेड-A और ग्रेड-B फेज-II एग्जाम रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

SIDBI Phase-II Result 2025 Download Process: सिडबी ने ग्रेड-ए और बी फेज-II एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा दी थी वो ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
SIDBI Phase-II Result 2025 Download Process: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने ग्रेड ए और ग्रेड बी फेज-2 का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो जारी हो चुके रिजल्ट को कहीं भी रहकर चेक कर सकते हैं. दरअसल, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एसआईडीबीआई के ग्रेड ए और ग्रेड बी फेज-2 का रिजल्ट देख सकते हैं. 4 अक्टूबर 2025 को ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा आयोजित की थी जो कि एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव प्रकार का पेपर था जिसमंज कुल सवाल 75 अंक के साथ पूछे गए थे. अगर आप भी काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आइए फटाफट रिजल्ट को देखने को डाउनलोड का प्रोसेस जानते हैं.
76 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा को कुल 76 उम्मीदवार के लिए आयोजित किया गया था लेकिन इस परीक्षा में कई संख्या में उम्मीदवार रहे. पासिंग अंक और अन्य योग्यता को देखने बाद SIDBI की ओर से चयन किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और वहां से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं.
SIDBI Phase-II Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
सिडकी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?
