Advertisement
trendingNow12989429
Hindi Newsनौकरी

SIDBI Phase-II Result 2025: जारी हुआ ग्रेड-A और ग्रेड-B फेज-II एग्जाम रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

SIDBI Phase-II Result 2025 Download Process: सिडबी ने ग्रेड-ए और बी फेज-II एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा दी थी वो ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SIDBI Phase-II Result 2025: जारी हुआ ग्रेड-A और ग्रेड-B फेज-II एग्जाम रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

SIDBI Phase-II Result 2025 Download Process: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने ग्रेड ए और ग्रेड बी फेज-2 का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो जारी हो चुके रिजल्ट को कहीं भी रहकर चेक कर सकते हैं. दरअसल, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एसआईडीबीआई के ग्रेड ए और ग्रेड बी फेज-2 का रिजल्ट देख सकते हैं. 4 अक्टूबर 2025 को ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा आयोजित की थी जो कि एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव प्रकार का पेपर था जिसमंज कुल सवाल 75 अंक के साथ पूछे गए थे. अगर आप भी काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आइए फटाफट रिजल्ट को देखने को डाउनलोड का प्रोसेस जानते हैं.

76 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा को कुल 76 उम्मीदवार के लिए आयोजित किया गया था लेकिन इस परीक्षा में कई संख्या में उम्मीदवार रहे. पासिंग अंक और अन्य योग्यता को देखने बाद SIDBI की ओर से चयन किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और वहां से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

SIDBI Phase-II Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

सिडकी की ओर से ग्रेड-ए और ग्रेड-बी फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- sidbi.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर एक सेक्शन करियर का शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां रिजल्ट के लिए नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट का पीडीएफ दिखेगा उस पर क्लिक करें.
  5. यहां से पहले अपना रिजल्ट चेक करें, इसके बाद प्रिंट आउट प्रक्रिया को अपना लें.
  6. रिजल्ट का प्रिंट निकालने के अलावा डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है.

ये भी पढ़ें- Interview Tips: नौकरी से पहले इंटरव्यू का रहता है स्ट्रेस? न हो परेशान, काम आ सकता है ‘7-38-55’ फॉर्मूला, जानें क्या है ये?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

SIDBI

Trending news

'मम्मी, पापा मैंने धोखा दिया...' CA में फेल हुआ तो प्लास्टिक लपेट हीलियम सूंघ ली
crime news
'मम्मी, पापा मैंने धोखा दिया...' CA में फेल हुआ तो प्लास्टिक लपेट हीलियम सूंघ ली
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी