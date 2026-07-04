/SIS Security Guard Recruitment 2026: 1000 पदों पर होगी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका!

SIS Security Guard Recruitment 2026: अगर आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. बिना किसी आवेदन शुल्क के एक ही जगह 1000 पदों पर भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है. उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय, मुजफ्फरनगर 6 और 7 जुलाई 2026 को रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है. इस रोजगार मेले में SIS India Ltd. सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 1000 पदों पर भर्ती करेगी.
खास बात ये है कि फ्रेशर्स और अनुभवी, दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
रोजगार मेले का आयोजन 6 और 7 जुलाई 2026 को ब्लॉक विकास कार्यालय, शाहपुर, मुजफ्फरनगर में किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी तय तारीख पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. भर्ती में फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
मुजफ्फरनगर में 1000 पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर!
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा 06 एवं 07 जुलाई 2026 को खण्ड विकास कार्यालय, शाहपुर, मुजफ्फरनगर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इस रोजगार मेले में SIS INDIA LTD.… pic.twitter.com/MRGj9LUWLh
— Directorate Of Employment ,Uttar Pradesh (@directorate_emp) July 2, 2026
इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस भर्ती में आवेदन और चयन प्रक्रिया पूरी तरह फ्री होगी, यानी उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 155330 पर संपर्क कर सकते हैं. जो युवा सिक्योरिटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये रोजगार मेला एक अच्छा अवसर है. इसलिए समय पर रजिस्ट्रेशन करें और तय तारीख पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में पहुंच जाएं.
चयनित उम्मीदवारों को 16,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा. वेतन पद और कार्यस्थल के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर जा सकते हैं.