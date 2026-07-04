/SIS Security Guard Recruitment 2026: 1000 पदों पर होगी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका!

इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस भर्ती में आवेदन और चयन प्रक्रिया पूरी तरह फ्री होगी, यानी उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी. भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 155330 पर संपर्क कर सकते हैं. जो युवा सिक्योरिटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये रोजगार मेला एक अच्छा अवसर है. इसलिए समय पर रजिस्ट्रेशन करें और तय तारीख पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में पहुंच जाएं.