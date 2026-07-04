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SIS Security Guard Recruitment 2026: 1000 पदों पर होगी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका!

SIS Security Guard Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका है. 1000 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली हुई है. सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए लगे रोजगार मेले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:33 PM IST
SIS Security Guard Recruitment 2026: 1000 पदों पर होगी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका!
Image Credit: SIS Security Guard vaccancy 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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