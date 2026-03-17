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Hindi NewsनौकरीRailway Recruitment 2026: 10वीं परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी! रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

Railway Recruitment 2026: 10वीं परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी! रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

South Central Railway Apprentice Recruitment 2026: 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए रेलवे के साथ काम करने का शानदार मौका है. साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती निकली है. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:47 PM IST
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south central railway apprentice recruitment 2026
south central railway apprentice recruitment 2026

South Central Railway Apprentice Recruitment 2026: सरकार नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका है. रेलवे में करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दरअसल, साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) में अप्रेंटिस भर्ती निकली है. कुल 2801 पदों पर भर्ती की जा रही है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पर्सनल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागों में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, एससी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर समेत कई ट्रेड में पद खाली है. 11 अप्रैल 2026 तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, आइए साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती के लिए कौन योग्य है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? इसके बारे में जानते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करने वाले या इसके समकक्ष परीक्षा (10+2) पास कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. शर्त ये है कि वो 50 प्रतिशत अंक के साथ पास हो. इसके अलावा जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं उसके संबंधित NCVT या SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. कुल मिलाकर 10वीं और संबंधित ट्रेड में ही आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ वाले उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा.

आयु सीमा कितनी है?

न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम 24 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट मिल सकेगी. एससी या एसटी उम्मीदवार को 5 साल की छूट मिलेगी. जबकि, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल सकेगी.

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कहां और कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट scr.onlineregister.org.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर SCR Apprentice Recruitment 2026 आवेदन लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए कहा जाएगा.

  4. पहले से रजिस्टर्ड न होने पर नए यूजर पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें.

  5. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लें.

  6. इसके बाद आवेदन पत्र भरें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.

  7. आवेदन पत्र को जमा करने से पहले मांगे जा रहे दस्तावेजों को सबमिट करें.

  8. आवेदन फीस जमा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दें.

  9. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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