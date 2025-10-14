SECL Recruitment 2025: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 595 पदों पर निकली वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं आवेदन, बस होनी चाहिए ये योग्यता

South Eastern Coalfields Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करके भविष्य को सिक्योर करने की इच्छा अधिकांश युवाओं का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ये जानकारी आपके लिए हैं. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने विभिन्न 595 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 595 पदों पर निकली वैकेंसी

माइनिंग सरदार - 283 पद Add Zee News as a Preferred Source

जूनियर ओवरमैन - 312 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

माइनिंग सिरदार : माइनिंग सिरदार पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग सरदारी, प्राथमिक चिकित्सा और गैस परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ भूमिगत खदानों में काम करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए.

जूनियर ओवरमैन : जूनियर ओवरमैन पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा और वैलिड गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसी के साथ कैंडिडेट द्वारा कम से कम एक साल का पोस्ट-डिप्लोमा व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए कितनी होगी सैलरी

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 100 अंकों के लिए 100 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे.

परीक्षा पैटर्न

सब्जेक्ट मार्क्स मेंटल एबिलिटी/क्वांटिटेटिव एबिलिटी लॉजिकल & रीजनिंग स्किल 20 जनरल अवेयरनेस & नॉलेज रिगार्डिंग CIL/SECL 20 सब्जेक्ट नॉलेज 60

क्वालीफाइंग मार्क्स

जनरल - 35%

SC/ST - 30%

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secl-sil.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती और योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी